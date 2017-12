200 de case din Dulceşti, inundate

Ploaia torenţială, care a căzut la primele ore ale dimineţii de ieri pe raza judeţului Constanţa, a reuşit să semene disperare în sînul a 200 de familii din satul Dulceşti, din comuna 23 August, care s-au trezit cu apa în gospodării şi chiar în case. Ploaia, care a căzut timp de aprox. o oră şi jumătate, a transformat o parte a localităţii într-un lac de acumulare, furia apelor reuşind să pună la pămînt mai mulţi stîlpi de electricitate şi chiar să dărîme un pod. “Viitura a afectat 200 de gospodării şi aprox. 60 de case. Nu avem o situaţie exactă pentru că nu am finalizat evaluarea pagubelor. De această dată au fost inundate şi cîteva case care nu se află în zona inundabilă a localităţii. De mai bine de trei ani avem depus la Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL) un proiect pentru prevenirea unor astfel de inundaţii, dar ne aflăm tot în stadiul studiilor de fezabilitate”, a declarat primarul comunei 23 August, Mugur Mitrana. Cu lacrimi în ochi şi murdari de noroi, oamenii din Dulceşti spun că au fost blestemaţi. “Anul trecut ne-am trezit cu apa în casă în pragul iernii. Abia am reuşit să refacem pereţii crăpaţi ai casei că a venit din nou apa peste noi. Am crezut că s-a rupt cerul. Nu mai avem putere să o luăm de la capăt”, a spus plîngînd tanti Maria. Viitura extrem de puternică, care a intrat în gospodării, i-a luat prin surprindere pe localnici care nu au mai avut timp să îşi salveze animalele, păsările şi stupii de albine din calea apelor. “Raţele şi gîştele mari au reuşit să se salveze din viitură, dar puii mi-au murit toţi”, a spus Tatiana Grigore. Satul Dulceşti a mai fost lovit de inundaţii şi pe 19 septembrie 2006, cînd viitura formată în urma ploii a intrat în 22 de gospodării şi anexe gospodăreşti şi în şapte case, dintre care una s-a prăbuşit. Potrivit datelor făcute publice de către Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, în Dulceşti a fost înregistrată o cantitate de precipitaţii de peste 80 de litri/mp. Cantitatea mare de apă căzută a dus la mărirea debitului pîrîului Dulceşti, care a ieşit din matcă şi a inundat gospodăriile localnicilor. ”Aici este un pîrîu care în timpul verii este mai mult secat dar acum s-a umflat atît de tare încît apa trecea peste poduri. Ne-am speriat foarte tare”, a spus Constantin Jalbă, un localnic care ne-a mărturisit că nu a mai văzut niciodată un astfel de ”prăpăd”. „Am crezut că a venit sfîrşitul lumii”, a mai spus bărbatul. Faptul că situaţia din satul Dulceşti este critică a fost recunoscut şi de către autorităţile judeţene, la faţa locului fiind mobilizaţi peste 100 de jandarmi şi pompieri. Subprefectul judeţului Constanţa, Adrian Nicolaescu, a declarat că pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice înregistrate în ultimele ore în localităţile din sudul litoralului Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) a mobilizat în această zonă efective importante de jandarmi şi pompieri militari şi 14 utilaje speciale pentru evacuarea apei din locuinţe.

Nici comuna Aliman nu a scăpat de apă. O locuinţă cu anexe şi şapte gospodării au fost inundate, iar în satul Floriile toate fîntînile au fost inundate, două case inundate şi patru locuinţe afectate prin infiltraţii. În satul Dunăreni au fost trei beciuri inundate.