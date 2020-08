3 Lucruri practice pe care le poti face pentru a combate depresia

Stilul de viata modern desi poate parea unul simplu daca privim lucrurile doar prin prisma posibilitatilor pe care le avem astazi si pe care oamenii din trecut nu le aveau, in realitate el este unul destul de complicat, in care timpul liber a devenit un lux pe care nu ni-l mai permitem si in care alergem fara incetare dintr-un punct intr-altul pentru a putea duce le bun sfasit diferite sarcini care au legatura cu viata personala au cea profesionala. Toate aceste lucruri ne lasa cu foarte putin timp in care sa ne preocupam de noi, de sanatatea noastra mentala si de lucrurile care in fond conteaza cel mai mult. Depresia este adesea denumita si "boala secolului" datorita faptului ca aceasta este mai comuna in prezent ca nicidoata si apare la persoane din toate categoriile de varsta existente. Depresia desi este foarte comuna, este destul de putin cunoscuta chiar si de catre specilisti, de aceea nu exista niste factori declansatori foarte specifici pentru aceasta. Cert insa este faptul ca ea este din ce in ce mai comuna astazi, astfel ca si stilul de viata pe care l-am adoptat fiecare dintre noi poate avea o oarecare legatura cu aparitia acesteia.

Depresia este una dintre acele afectiuni care nu provoaca o durere fizica, ci totul este resimtit la nivel moral, sufletesc. Nu vom auzi niciodata persoane care ne vor spune ca au dureri de cap din pricina depresiei, insa cu siguranta am auzit si vom mai auzi despre oameni care nu mai gasesc rostul vietii, despre oameni pentru care viata de zi cu zi este o provocare enorma, chiar daca in realitate lucrurile nu sunt nici pe departe atat de alarmante. Cu toate acestea insa, depresia ramane o afectiune cu un impact major asupra vietii de zi cu zi a celor care se confrunta cu acestea. Pentru ca situatia poate uneori scapa usor de sub control, am pregatit o lista scurta cu 3 lucruri pe care le poti face pentru a combate depresia.

Apeleaza la un medic specialsit.

Unul dintre cele mai importante sfaturi de care ar trebui sa tii cont in lupta cu depresia este faptul ca nu esti singur si ca medicul specialist este cea mai potrivita persoana careia sa ii explici situatia prin care treci. Depresia poare parea o prapastie mult prea adanca pentru a iesi, insa in realitate, cu ajutorul unui medic specialist si cu tratament pentru depresie adecvat, viata ta va reveni la normal mai repede decat te astepti. Asadar, pune deoparte toate prejudecatile si temerile si apeleaza cu incredere la un psihoterapeut, mai ales daca situatia a scapat de sub control.

Fa lucruri care iti plac!

Poate ca depresia ti-a "furat" abilitatea de a te bucura de lucrurile marunte din viata ta, insa asta nu inseamna ca va trebui sa te resemnezi. Nicidecum! Continua sa faci toate acele lucruri care iti plac, oricat de dificil si oricat de lipsite de sens ti-ar putea parea, pentru ca atunci cand mintea iti este ocupata cu ceva, iti va ramane foarte putin timp sa te gandesti la depresie si alte probleme. Bucura-te din plin de ceasca de cafea, socializeaza, desfasoara activitati in aer liber, nu te izola in speranta ca lucrurile vor trece de la sine, este un lucru destul de primejdios.

Asuma-ti depresia!

Daca diagnosticul pus de catre medicul specialist este depresie, trebuie sa intelegi ca acest lucru nu este nici pe departe un capat de drum. Asuma-ti depresia si faptul ca te confrunti cu aceasta si cauta cele mai bune solutii prin care sa o alungi din viata ta. Asumarea depresiei reprezinta in fond momentul in care vei intelege ca depresia este cea care depinde de tine si nu tu de ea si ca dincolo de aceasta se afla viata.