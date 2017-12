64 de locuinţe date în folosinţă

LOCUINŢE REPARTIZATE. 64 de familii din comuna Cumpăna şi-au primit, ieri, cheile de la apartamentele şi garsonierele ANL construite în localitate. Cheile au fost înmânate de primarul Mariana Gâju, în prezenţa reprezentantului ANL Nicolae Sorin Stoian, al senatorul PSD de Constanţa, Alexandru Mazăre, a angajaţilor din Primărie care au lucrat la proiecte pentru ca locuinţele ANL să fie finalizate şi bineînţeles a rudelor şi prietenilor actualilor proprietari ai apartamentelor. Lucrările au fost demarate în toamna anului 2007 şi, conform afirmaţiilor primarului, au fost finalizate anul acesta. 60 dintre cele 64 de locuinţe ANL sunt apartamente cu două camere, iar celelalte patru, garsoniere. “Noi am pus la dispoziţie terenul în suprafaţă de 15.559,8 mp, dintre care 7.220 mp construibili şi am asigurat racordarea la utilităţi“, a declarat Mariana Gâju. Ea a mai spus că pe suprafaţa de teren din cadrul acestui proiect, pe care nu s-a construit, vor fi amenajate parcări, spaţii de joacă pentru copii, o platformă pentru gunoiul menajer, o platformă gospodărească şi un spaţiu comercial. Senatorul social-democrat le-a spus beneficiarilor locuinţelor ANL că dacă legea propusă de el şi de colegul său Eduard Martin va fi adoptată şi în Camera Deputaţilor, din luna ianuarie, ei îşi vor putea achiziţiona locuinţele. „Împreună cu deputatul Eduard Martin, am propus modificarea legislaţiei în aşa fel încât să le dăm posibilitatea oamenilor să-şi cumpere locuinţele. Ne dorim să vindem apartamentele actualilor chiriaşi la preţul de inventar, actualizat cu rata inflaţiei. Spre exemplu, preţul locuinţelor ANL din cartierul Poarta 6 din Constanţa, după formula propusă de noi, ajunge la 480 de euro/mp. În aceeaşi lege am prevăzut ca dacă se va vinde un apartament în Constanţa, banii se vor întoarce tot aici, nu vor fi trimişi către alte localităţi şi vor fi folosiţi pentru construcţia altor locuinţe. În ianuarie, legea va fi dezbătută în Camera Deputaţilor, după ce a fost adoptată în Senat, şi sperăm ca oamenii care locuiesc în blocurile ANL să-şi poată cumpăra locuinţele“, a declarat Alexandru Mazăre. El a mai spus că parlamentarii social-democraţi constănţeni s-au gândit totodată şi la modalităţi de finanţare prin care tinerii să fie sprijiniţi în cumpărarea locuinţelor.

FĂRĂ UTILITĂŢI. Singura problemă a locuinţelor ANL din Cumpăna este aceea că ele nu sunt racordate încă la reţelele de utilităţi, din cauza procedurilor greoaie şi a lucrărilor care s-au derulat anevoios. Primarul Mariana Gâju a declarat că a oferit acum cheile locuinţelor ANL din cauza insistenţelor proprietarilor acestor apartamente care au dorit să intre cât mai repede în posesia locuinţelor. „Trebuie să spun însă că ele nu sunt racordate încă la energie electrică, au apă rece, sunt racordate la sistemul de canalizare, însă nu au apă caldă, nici căldură şi nici gaze. Lipsesc utilităţile pentru că lucrările s-au derulat greoi şi nu le puteam face doar pe acest sector. Ne-am dorit ca în momentul în care înmânăm cheile, locuinţele să fie racordate la toate utilităţile şi oamenii să aibă toate condiţiile pentru a putea locui aici. Centralele care vor încălzi aceste blocuri sunt pe motorină, iar acum trebuie să le schimbăm cu cele pe gaz, pentru că am adus reţeaua de gaze până aici. Am dorit ca locuitorii de aici să aibă toate condiţiile, însă, în cel mai scurt timp, dacă vor avea răbdare, ei vor putea locui în condiţii optime“, a declarat Gâju, în momentul în care le-a înmânat cheile.