A crescut natalitatea în România. Vezi când și de ce

Populaţia României a continuat scăderea din cauze demografice, însă declinul s-a atenuat în august, când s-au pierdut 343 locuitori, cu 84,1% mai puţini decât în perioada similară a anului trecut, în special ca urmare a creşterii natalităţii, arată datele publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS). Spre comparaţie, în august 2016, sporul natural negativ a fost de 2.158 persoane. În august 2017 s-au născut 20.112 copii, cu 3.093 mai mulţi comparativ cu august 2016, şi au decedat 20.455 persoane, în scădere cu 1.224, potrivit News.ro. Mortalitatea infantilă din România a scăzut în august 2017 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, fiind înregistrate 108 decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu 2 mai puţin decât în august 2016. În întregul an 2016, în România au murit 1.381 copii cu vârsta sub un an, comparativ cu 1.503 în 2015. Potrivit ultimelor statistici oficiale, România are cea mai mare rată a mortalităţii infantile din Uniunea Europeană, cu o rată de 7,6 decese / 1.000 născuţi-vii în 2016, faţă de o medie de 3,6 decese / 1.000 născuţi-vii la nivelul UE.

CĂSĂTORII, DIVORȚURI, NAȘTERI

Datele oficiale mai arată că, în luna august, s-au înregistrat 23.617 căsătorii, cu 2.825 mai multe decât în luna iulie 2017. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive a fost de 2.563, cu 411 mai multe decât în luna iulie 2017.

În 2016, populaţia României a scăzut cu 66.718 de locuitori din cauza declinului demografic. În total, în România s-au născut anul trecut 189.783 copii, cu 11.240 mai puţini faţă de anul anterior, în timp ce numărul deceselor a scăzut cu 5.196 (2%), la 256.501.

Experţii se aşteaptă la o adâncire a declinului demografic al României în deceniile următoare. Astfel, populaţia României va ajunge la 14,5 milioane locuitori în anul 2050, potrivit unui raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), publicat în iulie 2015.