A murit regizorul Brian G. Hutton

Brian G. Hutton, regizorul unor filme clasice hollywoodiene, precum ”Acolo unde se avântă vulturii / Where Eagles Dare” şi ”Veghea de noapte / Night Watch”, a murit la vârsta de 79 de ani. Cineastul american a murit marţi, după ce a suferit un infarct săptămâna trecută. Născut la New York, Brian G. Hutton şi-a început cariera ca actor, însă a preferat să păşească în spatele camerei de filmat, după ce a urmat un curs de regie organizat de Universal Studios. În 1968, i-a regizat pe Clint Eastwood şi Richard Burton în filmul clasic ”Where Eagles Dare” şi a colaborat apoi din nou cu Eastwood în 1970, la filmul ”Eroii lui Kelly / Kelly's Heroes”, în care au mai jucat Telly Savalas, Don Rickles, Carroll O'Connor şi Donald Sutherland. Brian G. Hutton a făcut şi două filme cu Elizabeth Taylor - drama ”Zee & Co”, în care legendara actriţă hollywoodiană a jucat alături de Michael Caine, şi ”Veghea de noapte / Night Watch”, în care celebra Liz l-a avut ca partener pe Laurence Harvey. În 1980, Brian G. Hutton a fost recrutat pentru a-l înlocui pe Roman Polanski în calitate de regizor al filmului ”Primul păcat mortal / The First Deadly Sin”, după ce predecesorul său a fugit din SUA pentru a scăpa de acuzaţia de viol. Filmul i-a avut în distribuţie pe Faye Dunaway şi Frank Sinatra - acesta fiind, de altfel, ultimul rol major pentru artistul american.

În calitate de actor, Hutton a jucat în filme precum ”Fear Strikes Out”, ”Gunfight at the O.K. Corral”, ”King Creole”, ”The Case Against Brooklyn” şi în câteva seriale de televiziune, precum ”Gunsmoke”, ”Perry Mason” sau ”The Rifleman”.