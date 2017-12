A murit regizorul Michael Cimino

Regizorul și scenaristul american Michael Cimino, autorul celebrului film de Oscar ”The Deer Hunter” (Vânătorul de cerbi), a murit la vârsta de 77 de ani. Moartea lui Michael Cimino a fost anunțată de directorul Festivalului de la Cannes, Thierry Fremaux, iar ulterior de cotidianul ”New York Times”. Corpul neînsuflețit al regizorului a fost găsit la domiciliul său din Los Angeles, după ce câțiva prieteni l-au sunat insistent, fără succes. Cauzele morții nu au fost precizate până în prezent.

Michael Cimino a marcat cinematografia prin pelicula sa ”The Deer Hunter”, o epopee cu o durată de trei ore care evocă războiul din Vietnam prin intermediul a trei prieteni. Pelicula a câștigat cinci premii Oscar în 1979, printre care pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. Regizorul s-a născut la New York, în 1939. El a luat o licență și apoi un masterat în pictură la universitățile Yale (1961) și New Haven (1963), dedicându-se apoi realizării de spoturi publicitare pentru televiziune. În 1971 s-a mutat la Los Angeles și a început să scrie scenarii de film, printre care ”Silent Running”, ”Inspectorul Harry”, ”Magnum Force”, apoi ”Thunderbolt and Lightfoot” (1974) cu Jeff Bridges și Clint Eastwood în distribuție. După ce a cunoscut succesul cu ”The Deer Hunter”, ”Haven's Gate” (1980) l-a trimis într-un con de umbră, fiind foarte slab primit de critici și public, însă a revenit apoi cu filmul ”The Year of the Dragon” (1985), despre mafia chineză.