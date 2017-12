Abuz de minori la o creşă din Marea Britanie

O femeie a cărei identitate nu a fost făcută publică a fost pusă sub acuzare şi se va prezenta în faţa instanţei, în cazul unui abuz de minori de la o creşă din Marea Britanie, după ce alte două au fost acuzate de aceleaşi infracţiuni. Femeia, în vârstă de 43 de ani, originară din Southport, urmează să apară astăzi în faţa instanţei, pentru posesie şi creare de imagini indecente cu un minor, precum şi pentru activitate sexuală cu un minor. Suspecta a fost pusă sub acuzare în urma investigaţiei ce a vizat o creşă din Marea Britanie. Acest caz nu are legătură cu cele petrecute la creşa Little Ted din Plymouth, unde lucrau cele două femei. Însă, suspecta ar avea legături cu Colin Blanchard, unul din acuzaţii din dosarul menţionat.

Vanessa George, de 39 de ani, a recunoscut, în urmă cu o lună, că a abuzat sexual zeci de copii la creşa unde lucra. Femeia riscă o pedeapsă de închisoare pe viaţă, în contextul în care cei mai tineri minori abuzaţi aveau un an. Colega sa, Tracy Lyons, tot de 39 de ani, însărcinată în opt luni, a fost pusă sub acuzare luna trecută. În total, patru persoane sunt judecate pentru abuzurile de la creşa Little Ted, anchetatorii fiind de părere că au de-a face cu o reţea de pedofilie şi pornografie infantilă. Ceilalţi doi acuzaţi sunt Colin Blanchard, de 38 de ani şi Angela Allen, de 39 de ani. Vanessa George a recunoscut toate acuzaţiile, motivând alegerea victimelor prin faptul că micuţii erau ţinte uşoare. Aceasta a mai recunoscut că a distribuit imaginile pornografice împreună cu partenerul ei, Colin Blanchard, în schimbul promisiunii acestuia de a se căsători cu ea.