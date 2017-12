ACCIDENT ÎNGROZITOR în județul Constanța. COD ROȘU de intervenție

09:19:56 / 29 Septembrie 2017

E micul Texas

După cum a ți văzut și in materialul difuzat polițiștii din medgidia care erau la fata locului erau dezordonați fără caschete in cap când au venit cei din constanta se cunoșteau ca sunt oameni îmbrăcați cu veste cu caschete o prestanța adevarata de polițist dar ce te faci cu ai noștri adunătura lasă de dorit nu are oare cine sa i vadă toții sunt chiorii ???? Dumnezeu sa i odihneasca in pace