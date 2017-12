Activități sportive cu prilejul Zilelor Orașului Ovidiu

În cadrul Zilelor Orașului Ovidiu, Primăria din Ovidiu, în colaborare cu Clubul Sportiv Orășenesc Ovidiu, desfășoară săptămâna aceasta o serie de evenimente sportive.

Astfel, marți a avut loc Cupa ,,Ion Podaru” la rugby, ediția a II-a, competiție la care au participat peste 240 de sportivi de la cluburile CSO Murfatlar, AS Victoria Cumpăna, CS Mihail Kogălniceanu, CSO Techirghiol, ACS Rugby Team Constanța, DETSTVO Ghindărești, CSO Ovidiu, CS Năvodari, Castelanii Castelu, CS Medgidia, Club Rugby Antonio Jr. București și CSȘ Unirea Pașcani. Iată echipele câștigătoare de la fiecare categorie de vârstă: U-8 - CSO Ovidiu; U-10 - CSO Ovidiu; U-12 - AS Victoria Cumpăna; U-14 - ACS Rugby Team Constanța.

Miercuri a fost programată Cupa Ovidiu la haltere, ediția I, la care au participat sportivi de la CSO Ovidiu, Dinamo București, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“ Constanța, CS Farul Constanța, CS Tîrgu Mureș și CS Pitești.

Seria de evenimente sportive continuă joi cu Crosul orașului Ovidiu, ediția a IV-a, desfășurat de la ora 17.00 sub genericul „Iubim familia”. Sunt așteptați la start aproximativ 700 de copii, iar noutatea din acest an este că a fost introdusă o categorie pentru cei care vor alerga în familie, sub sloganul ,,Iubim familia”. Startul crosului va fi dat de fostul mare atlet constănțean Ilie Floroiu, actualmente director executiv la CS Farul Constanța, de primarul orașului Sulmona (Italia), Annamaria Casini, și de primarul orașului Ovidiu, George Scupra.

Vineri este zi de kureș, pe stadion, de la ora 16.00, sâmbătă, de la ora 10.00, avem concurs de kaiac-canoe, la debarcader, iar duminica este rezervată fotbalului, tot pe stadionul Orășenesc, de la ora 17.00.