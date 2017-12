Acuzaţii grave în dosarul fostei şefe AEP, Ana Maria Pătru

Răsturnare de situaţie năucitoare în procesul de corupţie al fostei şefe a Autorităţii Electorale Permanente. Plimbată în cătuşe, acuzată de trafic de influenţă şi spălare a banilor, Ana Maria Pătru acuză procurorii DNA că, împreună cu denunţătoarea sa, Irina Socol, au forţat-o să-şi concedieze avocaţii şi au păcălit-o să îşi recunoască faptele. Cu toate acestea, ea a fost trimisă în judecată. Ana Maria Pătru a dezvăluit în faţa instanţei de judecată că procuroii DNA, în complicitate cu Irina Socol, directoarea celei mai mari companii IT din România, i-au impus să renunţe la cei 4 avocaţi ai săi şi i-au băgat pe gât un avocat, Ovidiu Bulai, plătit chiar de către denunţătoarea ei. Conform site-ului luju.ro, noul avocat, Ovidiu Bulai, a determinat-o pe Ana Maria Pătru să îşi retragă toate acuzaţiile la adresa Irinei Socol. Cu încuviinţarea procurorilor DNA Ploieşti, arestatei Ana Maria Pătru i s-a promis o măsură mai blândă şi că va ajunge foarte curând acasă, la copilul ei. În direct la România TV, Ana Maria Pătru a dezvăluit, miercuri seară, că a trăit clipe de coşmar şi că a ajuns în situaţia de a-şi vedea copilul în stare de şoc şi vorbind despre sinucidere. "Avocatul Ovidiu Bulai, care a fost avocatul meu, a fost plătit de prietena şi denunţătoarea mea, Irina Socol. Aşa se întâmplă în viaţă şi în viaţa românilor. Asta este realitatea pe care o trăim. Faceţi un exerciţiu de imaginaţie să vedeţi cum e când o mamă e luată la 6 dimineaţa de lângă copilul ei. Copilul se uită la uşă să vadă dacă mama lui se întoarce acasă. Numai acest copil a fost lăsat să vină la mine cu mama mea. Săraca nu a putut să vină decât de două ori şi numai acest copil a fost lăsat să vină de la Bucureşti la Târgovişte la -25 de grade. Copilul meu este minor, are 17 ani, nu contează câţi ani are, contează ce a simţit şi cum a pătruns acest subiect. Să vă închipuiţi de ce am cedat: copilul meu a fost traumatizat, în stare de şoc. Mi-a spus: mami, spune-le la procurori că ne sinucidem amândoi dacă nu-ţi dau drumul", a spus Ana Maria Pătru.

"Avocatul m-a făcut să renunţ la plângerea împotriva denunţătoarei. Declaraţia de recunoaştere a fost scrisă de avocatul Bulai în întregime. Când ai presiune aşa de mare nu ştiu dacă mai ai discernământ", a mai spus Pătru. În emisiunea moderată de Victor Ciutacu au fost difuzate, totodată, două înregistrări care demască înţelegerile din sistem şi arată cum pactizează procurorii DNA cu avocaţii impuşi inculpaţilor.

CUM A FOST PRESATĂ ŞI ÎNŞELATĂ ANA MARIA PĂTRU

Ana Maria Pătru l-a cunoscut pe avocatul Ovidiu Bulai în biroul procurorilor DNA, în stare de arest, unde se mai aflau denunțătoarea Irina Socol, avocata denunțătoarei, Angelica Enache, și ofițeri de poliție judiciară. Irina Socol i l-a prezentat pe avocatul Ovidiu Bulai, spunându-i că o să o îndrume, deoarece a îndrumat-o și pe ea și i-a dat consultanță când a avut probleme penale. Angelica Enache, avocata denunțătoarei Irina Socol, i l-a recomandat și ea pe avocatul Ovidiu Bulai pentru a fi sprijinită de acesta. Apoi denunțătoarea Irina Socol i-a spus inculpatei Ana Maria Pătru că ar fi mult mai bine să renunțe la avocații angajați înainte. Angelica Enache, avocatul denunțătoarei Irina Socol, supectă și ea în dosarul în care era arestată preventiv Ana Maria Pătru, i-a dictat inculpatei cererea de renunțare la avocați şi a sfătuit-o să renunțe la cererea de probațiune pe acuzațiile care aveau legătură cu Irina Socol. Ulterior, în sala de judecată noul apărător al fostei şefe a AEP, Ovidiu Bulai, a dezvăluit că există imagini filmate de DNA care ar arata cum Ana Maria Pătru dă declaraţia de recunoaştere a faptelor în faţa procurorilor citind de pe o foaie scrisă de mână de avocatul Ovidiu Bulai. Conform LUJU.RO arestata plângea când procurorul îi punea întrebări şi cerea lămuriri fiindcă nu înţelegea scrisul acestuia. Ana Maria Pătru a invocat nulitatea absolută a urmăririi penale, motivând că declaraţiile din faţa procurorilor au fost smulse sub presiune, ea fiind constrânsă să renunţe la toţi avocaţii iniţiali şi să accepte o promisiune mincinoasă. Cu toate acestea, Tribunalul a decis începerea procesului. Fosta şefa AEP a contestat la Curtea de Apel sentinţa.