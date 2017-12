Adele ar putea scrie o carte pentru copii

Adele a fost contactată de editura Puffin Books, parte a Penguin Books, care i-a cerut cântăreţei britanice să scrie o carte pentru copii care să fie uşor de citit, să includă imagini simple şi să aibă o poveste inspirată de maternitate. Reprezentanţii editurii sunt convinşi că această carte ar putea avea acelaşi succes ca seria „Harry Potter”, scrisă de J.K. Rowling. Cântăreaţa în vârstă de 25 de ani, care are un fiu de 10 luni, Angelo, cu partenerul său de viaţă, Simon Konecki, s-a arătat foarte încântată de acest proiect. O sursă apropiată artistei a declarat pentru „Daily Star”: „Adele este încântată de idee. Nu va dezvălui nimic prea personal, pentru că nu este stilul ei. Dar cartea ar putea deveni o amintire a primelor zile de după ce a devenit mamă şi, de asemenea, ceva ce ar putea fi dedicat fiului ei. Toată lumea este foarte încântată”.

Adele se alătură astfel unei serii de mari nume din showbiz care s-au lansat în universul editorial dedicat copiilor - Madonna, Ricky Gervais şi David Walliams scriind şi ei astfel de cărţi. Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută cu numele de scenă Adele, este cântăreaţă şi compozitoare. Ea a debutat la 19 ani şi s-a bucurat de un real succes comercial, fiind apreciată şi de criticii muzicali. Adele a fost prima artistă care a primit premiul Critics' Choice la BRIT Awards, iar în 2012 a câştigat şase premii Grammy. Până în prezent, ea a lansat pe piaţă două albume, „19” şi „21”. Adele, a cărei siluetă este departe de a fi una standard în showbiz, are o voce excepţională. Artista nu s-a ferit să vorbească despre suferinţele sale în dragoste, în melodii precum „Someone Like You” şi „Rolling in the Deep”. Anul acesta a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun cântec, pentru tema de pe coloana sonoră a filmului „007: Coordonata Skyfall” (2012).