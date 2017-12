Adrian Aciobăniţei, puştiul minune de la CVM Tomis

Meciul dintre Unirea Dej şi CVM Tomis Constanţa, restanţă din etapa a 19-a a Diviziei A1 la volei masculin, desfăşurat luni, a prilejuit debutul pe prima scenă a voleiului masculin românesc a unei mari speranţe, Adrian Aciobăniţei, la doar 14 ani şi 194 de zile. Extrema grupării de pe litoral, internaţional de cadeţi, a fost titularizat de antrenorul Răzvan Parpală şi nu a dezamăgit, făcând un joc bun, în special în apărare, dar s-a remarcat şi prin serviciile din săritură şi atacurile spre terenul advers.

„Am aflat că voi juca la seniori cu câteva zile înaintea jocului chiar de la preşedintele clubului, Sorin Strutinsky, iar la început am avut emoţii mari. Am văzut însă că mă descurc, chiar dacă aveam în faţă jucători mult mai experimentaţi decât mine, şi am intrat în joc aşa cum fac şi la juniori. A fost o şansă uriaşă pentru mine, dar sunt doar la început. Mai am mult de muncă, pentru că visez să câştig titlul cu Tomis peste câţiva ani, apoi să joc într-un campionat de top din Europa, cum ar fi cel din Italia. Idolul meu este Matey Kaziyski, un internaţional bulgar care evoluează pe acelaşi post ca şi mine”, a spus puştiul minune al voleiului constănţean, care a început voleiul la Fălticeni, în urmă cu şase ani, sub comanda tatălui său, Cezar Aciobăniţei, fost jucător în prima ligă la Bacău. „Tatăl meu a jucat în prima ligă, la Bacău, dar nu am apucat să-l văd pe teren, pentru că s-a retras destul de devreme şi s-a apucat de antrenorat. M-a luat şi pe mine în sală, când aveam vreo opt ani, şi am început să bat mingea la perete. Mi-a plăcut din primul moment voleiul, chiar dacă în paralel am practicat fotbalul şi baschetul, ba chiar am jucat şi într-un meci de baseball. După vreo trei ani, ne-am mutat la Botoşani şi totul s-a schimbat. Am jucat la turneele finale de cadeţi şi juniori şi am progresat mult”, a explicat Adi.

CEL MAI ÎNALT DIN ŢARĂ. Adrian Aciobăniţei a venit la Constanţa în vara anului trecut, împreună cu familia sa, după ce a fost remarcat de oficialii Tomisului la turneul final rezervat speranţelor. Tatăl său, Cezar, a devenit antrenorul secund al grupelor de juniori şi cadeţi de la CVM Tomis, iar cei trei fraţi îi calcă pe urme lui Adrian: Cătălin (13 ani) este coechipier cu Adrian la grupa de speranţe de la CVM Tomis, în timp ce Tudor (8 ani) şi David (7 ani) se pregătesc pentru grupa de minivolei de la CVM Tomis. La 1,93 metri înălţime, Aciobăniţei este cel mai înalt jucător din ţară la categoria sa de vârstă. „Şi pe teren, şi la şcoală, sunt cel mai înalt. Aşa am fost încă din copilărie, dar vara trecută am explodat şi am crescut zece centimetri. Sper să mai adaug anii viitori măcar vreo cinci centimetri şi să câştig forţă la detentă. Dacă voi munci în continuare şi voi fi serios nu am cum să nu reuşesc”, spune Adi. În paralel, puştiul se luptă să ţină ştacheta sus şi la şcoală, fiind elev în clasa a 8-a la Şcoala Generală nr. 12 din Constanţa. „Este greu să faci şi sport de performanţă şi să fii printre primii la învăţătură. Am noroc că mama este fostă învăţătoare şi mă ajută la lecţii, iar profesorii sunt destul de înţelegători. Materia mea preferată este limba şi literatura română”, a spus proaspătul debutant în prima ligă. „A progresat mult în ultima vreme şi este pe un drum bun, dar mai are destule de învăţat. Munceşte la antrenamente, însă îi explic multe şi acasă”, a încheiat antrenorul şi tatăl său, Cezar Aciobăniţei.