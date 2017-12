Rezultate înregistrate în etapa a 11-a din Liga a IV-a la fotbal, ultima din turul sezonului regulat - SERIA EST: Aurora 23 August - Cariocas Constanţa 4-1 (I. Olaru 49, 52, 75, V. Bălteanu 65 - I. Papazicu 57); la juniori: 3-1; Victoria Cumpăna - Portul Constanţa 0-2 (M. Măciucă 52, C. Călin 89); la juniori: 0-12; CS Agigea - Viitorul Pecineaga 7-0 (M. Nicolae 7, Fl. Nedelea 16, I. Drăgoi 24, Cr. Carapcea 42, 52, A. Mogoşeanu 69, Cl. Pîrvulescu 80); la juniori: 7-3; AS Cogealac - GSIB Mangalia 2-1 (M. Chehaia 9, C. Haim 91 - D. Paraipan 39); la juniori: 1-6; Sparta Techirghiol - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu 1-2 (I. Stan 58 - M. Manole 47, N. Ivanov 89); la juniori: 7-3. CSO Ovidiu a stat. Clasament: 1. Agigea 27p; 2. Portul 25p; 3. Ovidiu 21p.

SERIA VEST: Perla Murfatlar - Ştiinţa Poarta Albă 2-0 (C. Nae 4, I. Leizeriuc 70); la juniori: 1-6; CS Mihail Kogălniceanu - Steaua Speranţei Siliştea 8-0 (R. Tănasă 11, C. Colciu 38, 50, 79, 86, I. Treznea 55, 63, 74); la juniori: 0-1; CS Cernavodă - CS Peştera 0-1 (P. Anghel 60); la juniori: 5-0; Carsium Hîrşova - Vulturii Cazino Constanţa 2-1 (D. Sterian 28, Fl. Goidan 37 - S. Feizula 39); la juniori: 8-1; CS Carvăn Lipniţa - Dacia Mircea Vodă 6-2 (Ad. Pitu 17, 38, 76, Fl. Răducanu 59, 70, 78 - M. Voicu 62, C. Marin 80); la juniori: 0-3 (neprezentare); Sport Prim Oltina - Gloria Băneasa 1-3 (N. Petcu 10 - Cr. Arău 30, 62, 68); la juniori: 1-2. Clasament: 1. Peştera 29p; 2. Băneasa 21p; 3. Cernavodă 20p.

Clasamentele complete ale celor două serii din Liga a IV-a le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.