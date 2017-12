Al 25-lea succes pentru SSC Farul Constanța

22:35:15 / 23 Aprilie 2017

membru cotizant

SSC Farul Constanta iti ofera posibilitatea sa fii „patron” la echipa ta de fotbal. Clubul este detinut in totalitate de catre suporterii fostei FC Farul, dar incurajam orice persoana sa adere la principiile noastre si sa devina membru cotizant . La ora actuala clubul are 190 de membtii, fiecare avand dreptul la un vot in Adunarea Generala. Puteti sa deveniti membru cotizant platind o cotizatiei lunara sau anuala