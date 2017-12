Alro-și reduce factura la energie

Producătorul de aluminiu Alro Slatina are un program de investiţii de 53 milioane dolari (214 milioane lei) pentru 2016, axat pe creşterea eficienţei energetice a echipamentelor şi extinderea portofoliului. „Alro a avut o strategie constantă de scădere a consumului de energie, pentru a-și menţine eficienţa operaţională într-o piaţă internaţională extrem de competitivă“, a declarat directorul general al Alro, Gheorghe Dobra. Compania a inclus în programul de investiţiimajorarea capacităţii de procesare a deşeurilor, de la Turnătoria ECO (până la 90.000 tone pe an). De asemenea, compania din Slatina, unde lucrează aproape 2.400 de persoane, va pune în funcţiune o linie nouă de procesare a deşeurilor de aluminiu, cu o capacitate de 60.000 tone pe an. Profitul net al Alro a crescut de la șase milioane lei în primul trimestru din 2015 la 27 milioane lei în primele trei luni din 2016, o influenţă importantă având diferenţele de curs valutar aferente reevaluării împrumuturilor bancare denominate în valută.