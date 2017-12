Amenda minimă pentru şoferii prinşi băuţi la volan se triplează

Conform statisticilor centralizate la nivelul Servicului Poliţie Rutiere Constanţa (SPR), numai de la începutul acestei luni, în urma verificărilor în trafic, agenţii de poliţie au identificat peste 70 de şoferi care conduceau sub influenţa băuturilor alcoolice. În aprox. 20 dintre situaţii testările cu aparatul Drager au arătat că cei verificaţi şofau cu o alcoolemie peste limita legală, respectiv 0,80 mg la litru în aerul expirat, ceea ce a atras întocmirea de dosare penale precum şi reţinerea permisului de conducere. Numai în ultimele 24 de ore, agenţii de poliţie rutieră au depistat patru posesori de permise care conduceau sub influenţa alcoolului. Poliţiştii au spus că media zilnică a cazurilor de acest gen este de 3-5 conducători auto surprinşi băuţi la volan. Dacă actualmente, în astfel de situaţii, şoferul vizat se alege cu permisul de conducere suspendat pentru o perioadă de 90 de zile şi cu o amendă de un milion lei vechi şi cu dosar penal dacă alcoolemia este de 0,80 mg/l în aerul expirat, respectiv 0,40 mg/l în urma analizelor probelor de sînge, începînd cu data de 1 decembrie, cînd intră în vigoare noul Cod Rutier, sancţiunile pecuniare vor fi cu mult majorate. Potrivit purtătorului de cuvînd al SPR Constanţa, insp. principal Marian Tudose, de la 1decembrie, pe lîngă reţinerea permisului de conducere cei surprinşi conducînd sub influenţa băuturilor alcoolice riscă amenzi echivalente cu minim 90% din salariul minim pe economie. “Amenzile aplicate pentru conducere sub influenţa alcoolului, încadrate în noul Cod Rutier în clasa 4 de sancţiuni, se vor calcula în puncte amendă. Este vorba despre sancţiuni situate între 9 şi 20 de puncte amendă. Un astfel de punct reprezintă circa 10% din actualul salariul minim pe economie“. a adăugat MarianTudose.