Anca Heltne, în finală la CE de atletism

După o primă zi dezastruoasă, cu trei sportivi care au ratat calificarea în finale, atletismul constănţean şi-a luat revanşa, ieri, la Campionatele Europene de atletism în aer liber, care au loc la Helsinki. Revenită în competiţii în urmă cu două luni, după o suspendare de doi ani cauzată de consumul de anabolizante, Anca Heltne s-a calificat în finala probei feminine de aruncarea greutăţii. Sportiva legitimată la CS Farul Constanţa a prins ultimul loc calificant, cu o performanţă de 16,70 m, celelalte încercări măsurând 16,00 m, respectiv 16,33 m.

„Ne aşteptam la o calificare în finală, dar sperăm la mai mult, la o prezenţă în primele opt locuri. În plus, Anca Heltne are şansa de a-şi îndeplini baremul pentru participarea la Jocurile Olimpice, având nevoie de o aruncare peste 18,30 m”, a spus directorul adjunct al CS Farul, Dumitru Mihăilescu. În vârstă de 34 de ani, sportiva pregătită de Gabriel Bădescu are în palmares o medalie de bronz la Campionatele Europene de atletism în sală desfăşurate în 2009, la Torino, iar recordurile personale sunt 19,54 m - în sală şi 19,11 m - în aer liber. Constănţeanca a fost prezentă la Jocurile Olimpice din urmă cu patru ani, de la Beijing, dar nu a reuşit să prindă un loc în ultimul act. Finala de la Helsinki este programată în această după-amiază. Tot azi, dar în sesiunea de dimineaţă, va lua startul în calificările probei de 200 m o altă sportivă de la CS Farul, Andreea Ogrăzeanu (antrenor Cristina Manea).

SURPRIZE NEPLĂCUTE. Atleţii români intraţi în luptă ieri pentru calificări în finale au avut o prestaţia dezastruoasă, cea mai mare surpriză negativă venind din partea lui Marian Oprea. Vicecampionul olimpic s-a clasat doar pe locul 13 în Grupa A de calificare a probei de triplusalt, cu o săritură modestă de 16,17 m. Din cauza rezultatelor slabe, Marian Oprea ar putea rata prezenţa la Jocurile Olimpice de la Londra, ultima sa şansă fiind Campionatele Naţionale, programate săptămâna viitoare la Bucureşti. Calificată în semifinalele probei de 400 mg, după ce şi-a câştigat seria, Angela Moroşanu s-a clasat pe ultimul loc, cu o performanţă cu aproape patru secunde mai slabă decât în ziua precedentă, 58,96 sec. În schimb, Ancuţa Bobocel a prins un loc în ultimul act la 3.000 m obstacole, după ce s-a clasat pe locul 4 în seria sa de calificare. În finalele programate azi va fi prezent şi Mihai Donişan, care a acces în ultimul act la săritura în înălţime cu a şasea performanţă, 2,33 m. Ieri, Roxana Bârcă s-a clasat pe locul 5 în finala probei de 5.000 m. Bârcă, în vârstă de 24 de ani, a încheiat cursa cu timpul de 15 minute 13 secunde şi 40 de sutimi, cea mai bună performanţă personală.