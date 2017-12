Anchetă la o școală unde o elevă a fost agresată!

ISJ Dolj va începe o anchetă la Liceul Tehnologic ”C. N. Plopșor” din localitatea Plenița, unde o profesoară de matematică ar fi agresat verbal o elevă, ameninţând-o că o dă cu capul de tablă, iar incidentul a fost filmat de elevi. Profesoara a fost filmată, miercuri, în timp ce striga la o elevă care nu reușea să rezolve o problemă, elevii declarând că dascălul ar fi lovit fata. Eleva de clasa a XI-a a fost scoasă la tablă și i s-a cerut să rezolve o problemă. Pentru că fata nu a priceput, profesoara și-a pierdut răbdarea și a început să strige la ea. ”Te dau cu capul de tablă... Măi, deci e 2n+1! Mă! Două gogoși plus un leu. Câte gogoși fac? Trei? Băi fetițo, ești... cum să spui că două gogoși plus un leu fac trei gogoși? Ia pune tu într-o plasă două gogoși și un leu și spune-i ei să ia trei gogoși din plasă. Poate? Ce vorbești aberațiile astea? (...) Două... era să zic acu', da' mă abțin. Doi măgari plus un măgar, ca să nu zic altceva”, spune profesoara pe înregistrare. Directoarea Liceului Tehnologic ”C.N. Plopșor”, Ileana Iacob, a declarat, pentru Mediafax, că profesoara de matematică a recunoscut că și-a pierdut răbdarea, dar a spus că nu a lovit eleva. “Doamna într-adevăr și-a pierdut cumpătul și într-adevăr a țipat. Este vorba de o clasă cu învățământ real, copiii dau examen la matematică, la 2n+1 fata i-a spus că este egal cu 3n și doamna a încercat să îi explice că nu este așa și și-a pierdut cumpătul. Nu a fost vorba de agresiune fizică. Dânsa a venit și mi-a spus că și-a pierdut cumpătul înainte de a apărea orice filmare. Desigur, în acest caz vom face o anchetă internă pentru a stabili care a fost situația de fapt”, a declarat Ileana Iacob. O anchetă în acest caz va face și Inspectoratul Școlar Județean Dolj. ”Încă nu am văzut cazul. Este clar că vom constitui o comisie de cercetare și vom face verificări acolo pentru a vedea gradul de încălcare a regulamentelor școlare. Dacă s-a întâmplat, un astfel de comportament este intolerabil. Fiecare cadru didactic trebuie să-și păstreze cumpătul și să găsească mijloace didactice și pedagogice pentru a discuta cu copiii”, a declarat inspectorul școlar general adjunct al ISJ Dolj, Nicușor Cotescu.