Ștefan Bănică joacă „Desculț în parc”, la Constanța

Un super-eveniment teatral dedicat celor care îndrăgesc comediile romantice și-a făcut deja loc pe agenda de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor, în prima lună a anului. Comedia „Desculț în parc”, avându-l cap de afiș pe unul dintre cei mai iubiți artiști români, Ștefan Bănică, în dublă ipostază, de regizor și actor, ajunge pe scena constănțeană pe 28 ianuarie, cu începere de la ora 19.00. Alături de Ștefan Bănică, din distribuție mai fac parte: Răzvan Vasilescu, Diana Cavallioti, Ileana Cernat și Șerban Georgevici. Biletele se pot procura de la sediul Casei de Cultură, la prețul de 60 și 80 de lei.

PROVOCARE PENTRU REGIZORII DIN ÎNTREAGA LUME

Având la bază excepționalul text al americanului Neil Simon, comedia „Desculț în parc” / „ Barefoot in the Park” a reprezentat, de-a lungul ultimelor patru decenii, o provocare pentru numeroși regizori din întreaga lume. De altfel, celebră rămâne și ecranizarea textului, din 1967, cu Jane Fonda și Robert Redford în rolurile principale, filmul fiind realizat imediat după succesul de pe Broadway al piesei lui Neil Simon. În 1968, pentru „Desculț în parc", Simon a fost nominalizat la premiile Writer Guild of America pentru cel mai bun scriitor american de comedie.

Comedia scrisă de Neil Simon abundă în replici pline de haz și de înțelepciune, înfățișând eforturile unui cuplu proaspăt căsătorit de a-și construi o viață împreună și mai ales de a-și armoniza personalitățile puternice, care dau naștere la manifestări și sentimente contradictorii. Marea iubire este poluată de micile probleme ale vieții de zi cu zi, condimentată de vecini drăguți, atenți și „binevoitori". Cei doi soți, Paul și Corrie, învață cum să traiască și să își păstreze vie dragostea într-un apartament foarte mic și fără căldură, situat la etajul 9 al unui imobil din centrul New York-ului.

Neil Simon, unul dintre dramaturgii de forță ai Americii, a fost distins cu premiul Pulitzer în 1991, pentru „Lost in Yonkers".

SUCCES ÎNCĂ DE LA PREMIERA DIN 2009

Piesa „Desculţ în parc", în regia lui Ştefan Bănică, dar cu o altă distribuție, din care făcea parte și Mitică Popescu, a avut premiera în 2009, la Bucureşti. Spectacolul s-a jucat cu succes atât pe scenele din Capitală, cât și din țară. La Constanța, „Desculț în parc” s-a mai jucat cu prima distribuție în anul 2010, tot la Casa de Cultură a Sindicatelor.