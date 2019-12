Andreea Răducan şi-a anunţat demisia de la conducerea Federaţiei Române de Gimnastică

Într-o conferinţă de presă desfăşurată joi, la Bucureşti, Andreea Răducan a anunţat că a demisionat din funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică, motivul fiind ratarea calificării la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, a loturile României, feminin şi masculin.

„Nu se pot întâmpla minuni peste noapte şi era nevoie de unitate. Ceea ce ne-a lipsit a fost o echipă care să înţeleagă că este nevoie de o schimbare. După ce am venit la federaţie am dorit să facem câteva schimbări în rândul colectivelor tehnice. Nu am reuşit la momentul acela. Neîndeplinirea obiectivului de a ne califica cu ambele echipe la Jocurile Olimpice m-a făcut să mă gândesc dacă sunt omul potrivit în cadrul acestei federaţii. Am considerat că este nevoie de schimbare, cu gândul acesta am venit în federaţiei şi aşa am continuat şi l-am expus şi după ratarea calificării la Jocurile Olimpice. O parte din membrii Comitetului Executiv nu doresc să facă o schimbare, spunând că nu sunt soluţii. Dacă noi nu găsim soluţii însemană că nu suntem oamenii potriviţi să ducem mai departe această muncă la Federaţia Română de Gimnastică. Rămân aproape de acest sport, iubesc gimnastica, iubesc copiii care practică acest sport. Din cauza orgoliilor foarte mari sau a neputinţei am ajuns în această situaţie”, a declarat Andreea Răducan.

La Campionate Mondiale de gimnastică din luna octombrie, doar constănţeanca Maria Holbură (19 ani), la individual-compus, şi Marian Drăgulescu (39) de ani, la sărituri, au obţinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

În vârstă de 36 de ani, fosta campioană mondială şi olimpică Andreea Răducan a fost aleasă, la 4 august 2017, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică (FRG), succedându-i în funcţie lui Adrian Stoica, care a condus FRG din 2006. Mandatul Andreei Răducan era valabil până în 2021.