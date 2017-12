Angelina Jolie organizează un summit

Şeful diplomaţiei britanice, William Hague, şi vedeta hollywoodiană Angelina Jolie vor prezida în luna iunie, la Londra, un summit fără precedent, ce vizează oprirea practicilor de folosire a violului ca ”armă de război”. Ministrul britanic a făcut acest anunţ în marja rundelor de discuţii de la Washington cu omologul său american, John Kerry. Cu această ocazie, William Hague a primit din mâinile fostului secretar de Stat Hillary Clinton premiul pe 2014 pentru Femei, Pace şi Securitate. ”Summitul, care va avea loc la Londra, în perioada 10-13 iunie, va fi ca niciunul de până acum, reunind 140 miniştri ai Afacerilor Externe, poliţişti şi jurişti, cu scopul de a acţiona contra violenţei sexuale, care este, adeseori, primul lucru ce se petrece imediat după declanşarea unui conflict”, spune William Hague. Diplomatul britanic a denunţat, cu această ocazie, ”recurgerea la viol ca armă de război”. ”Violenţele sexuale contra femeilor reprezintă, în general, ultimul lucru de care se ţine cont la sfârşitul războaielor sau când naţiunile se reconstruiesc”, a subliniat William Hague, care susţine de mulţi ani această cauză.

Într-un discurs susţinut la Universitatea Georgetown din Washington, William Hague a spus că a fost inspirat de vedeta de cinema Angelina Jolie şi de filmul ei din 2001 despre războiul din Bosnia, intitulat ”In The Land of Blood and Honey”. ”Fără acel film, ce a reprezentat debutul în lungmetraj al Angelinei Jolie în calitate de regizoare, această iniţiativă nu ar fi văzut lumina zilei”, a spus ministrul britanic, anunţând că actriţa americană va prezida, alături de el, summitul de la Londra. ”Asta îmi reaminteşte de faptul că se estimează la 50.000 numărul femeilor violate în Bosnia, în urmă cu 20 de ani, şi încă şi azi, practic, niciuna dintre ele nu şi-a văzut cazul adus în faţa justiţiei”, a susţinut William Hague. Angelina Jolie a mai colaborat cu William Hague la mai multe campanii pe aceeaşi temă, în calitate de ambasador special al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi.