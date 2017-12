Angelique Kerber este noul lider din tenisul feminin

Meciurile de tenis din semifinalele US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, au adus o surpriză uriașă, care a determinat schimbarea liderului clasamentului WTA după aproape patru ani. Mare favorită la câștigarea trofeului, americanca Serena Williams a fost învinsă în penultimul act al competiției de la New York de către Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie nr. 10, cu scorul de 6-2, 7-6 (7/5). Astfel, Serena Williams va pierde, începând de luni, prima poziție în ierarhia mondială, pe care a ocupat-o fără întrerupere din februarie 2013 încoace, în favoarea germancei Angelique Keber, cap de serie nr. 2, calificată în finală după ce a trecut fără probleme de daneza Caroline Wozniacki, locul 74 WTA și fost lider mondial, cu 6-4, 6-3.

Ca și la ediția de anul trecut a US Open, americanca a cedat surprinzător în semifinalele unuia dintre turneele sale favorite, în fața unei adversare mai slab cotate. În urmă cu un an, cea mai mică dintre surorile Williams se înclina în fața italiencei Roberta Vinci, care a privat-o astfel de realizarea Marelui Șlem, respectiv câștigarea într-un singur an calendaristic a tuturor celor patru turnee majore, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. De această dată, Pliskova a oprit-o din drumul către cel de-al 23-lea titlu de Mare Șlem din cariera sa, performanță care i-ar fi permis Serenei Williams să o depășească pe germanca Steffi Graf în ierarhia celor mai titrate jucătoare din istorie în era open.

„Nu am fost obosită pentru că am jucat cu o zi înainte. Sunt profesionistă, sunt în circuit de 20 de ani și, dacă nu pot lega două meciuri unul după altul, atunci ar trebui să mă ocup de altceva. Oboseala nu este o explicație pentru înfrângerea mea. Nu e ca și cum am jucat cinci ore. Am avut timp între meciuri să mă recuperez”, a spus americanca, referindu-se la partida cu tenismena constănțeană Simona Halep, din sferturile de finală. „Am probleme serioase la genunchiul stâng din turul al doilea sau al treilea. Nu am putut să mă mișc așa cum îmi doream. Când ești accidentat te gândești la alte lucruri, când de fapt ar trebui să te gândești doar la joc, să te concentrezi la loviturile tale. Mintea mea era în altă parte, iar asta mi-a afectat mentalul. Am făcut greșeli pe care în mod normal nu le fac niciodată, cu atât mai mult la acest turneu la care am jucat bine până acum. Am ratat lovituri simple”, a adăugat Serena Williams, care a petrecut în total 309 săptămâni în fruntea clasamentului WTA, dintre care 189 consecutive.

AL 22-LEA LIDER WTA DIN ISTORIE

Kerber, câștigătoarea Openului Australiei în luna ianuarie, devine astfel a 22-a jucătoare din istorie care preia comanda clasamentului WTA, de la crearea acestei ierarhii, în noiembrie 1975. „Este un sentiment incredibil. Să fiu numărul 1 mondial a fost mereu un vis pentru mine. Am încercat să nu mă gândesc prea mult la acest lucru în ultimele săptămâni. Când eram copil, era cu adevărat un vis să devin numărul 1 mondial. Este ceva special, este o seară pe care nu o voi uita prea curând. Să fiu a doua jucătoare germană care ocupă numărul unu mondial, după Steffi Graf, este cu adevărat un mare motiv de mândrie. Nu mă așteptam să reușesc un astfel de sezon, jucasem deja bine în sezonul trecut, pentru că am câștigat patru titluri și am intrat în top 10. Împreună cu antrenorul meu, la finalul sezonului trecut, am decis că trebuie să fiu mai agresivă, iar jocul meu trebuie să devină mai puțin defensiv. Am încercat să joc cu mai multă plăcere și să rămân relaxată. Este a treia mea finală de Mare Șlem a sezonului și nu am niciun motiv să schimb sâmbătă ceea ce am făcut bine de mai multe luni. Cred în mine, în jocul meu”, a spus Kerber.

Pentru Pliskova, în vârstă de 24 de ani, calificarea în finala de la US Open este cea mai bună performanță din carieră și o propulsează pe locul 7 WTA. Finala turneului de la US Open va avea loc sâmbătă, de la ora 23.00 (Eurosport 1), pe arena centrală „Arthur Ashe”.

În noaptea de vineri spre sâmbătă sunt programate semifinalele din întrecerea masculină. Elvețianul Stan Wawrinka, cap de serie nr. 3, îl va întâlni pe japonezul Kei Nishikori, cap de serie nr. 6, în timp ce sârbul Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, îl va avea ca adversar pe francezul Gael Monfils, cap de serie nr. 10.

