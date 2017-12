Antrenorul Viorel Moldovan a fost demis de la Auxerre

Antrenorul Viorel Moldovan a fost demis, luni dimineaţă, de la Auxerre, a anunțat cotidianul francez „L'Equipe”, după ce formaţia pe care o pregătea a înregistrat, vineri, încă o înfrângere în Ligue 2, scor 0-1, pe teren propriu, cu Le Havre. La finalul partidei, Viorel Moldovan a criticat strategia clubului francez.

Potrivit sursei citate, Viorel Moldovan plăteşte tribut lipsei de rezultate, dar şi faptului că după ultima partidă de campionat a criticat în termeni foarte duri conducerea clubului Auxerre.

„Este un context nefavorabil. Am multe lucruri de spus, pentru că nu e normal. Nu este normal să avem o asemenea strategie. Mă așteptam la altceva, sincer. Sunt dezamăgit. Vreau să transmit un mesaj puternic. Mă chinui de trei luni la această echipă şi am obosit. Ceva trebuie să se întâmple. Aici, dacă le spui oamenilor adevărul în faţă, se enervează. Se spune că la Auxerre este un centru de formare, dar ce produce? De la Ntep, nimic. Am urmărit meciurile de la U19 şi U17 şi nu mă pot folosi de nimeni de acolo. Dar nu trebuie să spun acest lucru pentru a nu supăra. Trebuie să se schimbe ceva, altfel acest club nu are cum să progreseze”, a spus Moldovan pentru beIN Sports, după meciul cu Le Havre.

Întrebat vineri dacă se teme că ar putea fi demis, Moldovan a replicat: „Nu pot să fac mai multe, ţinând cont de situaţie şi de problemele pe care le avem în acest sezon. Am început cu 12 jucători, iar unii dintre ei nu pot încă să joace nici la echipa a doua. Uneori, nici măcar nu ştiu dacă sunt antrenorul echipei secunde sau al primei echipe. În timpul pregătirilor, am avut la dispoziţie cel mult 15 jucători. Suferim pentru că avem jucători care nu sunt 100 la sută pregătiţi fizic”.

În vârstă de 44 de ani, Viorel Moldovan, care a făcut parte din staff-ul lui Anghel Iordănescu la echipa naţională a României, a fost numit antrenor principal la Auxerre imediat după eliminarea tricolorilor de la Campionatul European din Franţa şi a fost succesorul lui Jean-Luc Vannuchi. Cu Viorel Moldovan pe banca tehnică, Auxerre a înregistrat o victorie, trei egaluri şi cinci înfrângeri în actuala stagiune din Ligue 2 şi ocupă locul 19, penultimul în clasament.