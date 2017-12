Aproape 100 de kilograme de peşte şi o armă de vânătoare, confiscate

Poliţiştii de frontieră tulceni, împreună cu un lucrător din cadrul Poliției Sulina, au descoperit în portbagajul unui autoturism condus de un cetăţean român, aproximativ 80 kilograme de peşte şi o armă de vânătoare pentru care acesta nu deţinea documente legale. La sfârşitul săptămânii trecute, o echipă formată din poliţişti de frontieră din cadrul Grupului de Nave Sulina, în cooperare cu un lucrător din cadrul Poliţiei Sulina, acţionând în baza unei informații, au oprit pentru control un autoturism marca Dacia, model Super Nova, condusă de către un bărbat, în portbagajul căruia se aflau trei saci de rafie şi două pungi de plastic. În urma verificărilor, s-a stabilit că persoana se numeşte I.P., este cetățean român, are 36 ani şi domiciliază pe raza judeţului Tulcea. În sacii de rafie se aflau 83 kilograme de peşte, din speciile somn, singer şi caras, în stare proaspătă, pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente de provenienţă. De asemenea, în urma verificărilor s-a constatat că autoturismul este radiat din circulaţie, iar în interiorul compartimentului motor, sub capotă, a fost descoperită o puşcă de vânătoare pentru care persoana în cauză nu deţinea permis de port-armă. Bărbatul a declarat că nu el este proprietarul armei, ci aparţine unui prieten de-al său, el doar o transporta la domiciliul acestuia, neştiind că legea nu îi permite acest lucru. Întreaga cantitate de peşte a fost predată unei societăţi comerciale de profil, conform procedurile legale, autoturismul şi arma de vânătoare au fost ridicate în vederea confiscării, iar poliţiştii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de “deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui, icrelor ori produselor din pește obținute din pescuit”, “deţinerea, portul, confecţionarea, precum şi orice operaţiune privind circulaţia armelor letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora, funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale fără drept” şi „punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai neînmatriculat sau neînregistrat”.