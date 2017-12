Arestări în cazul traficului de bilete

Poliţia braziliană a anunţat arestarea lui Ray Whelan, director la Match Hospitality, furnizor exclusiv FIFA, suspectat de a fi şeful reţelei de revânzare ilegală de bilete la meciurile de la Cupa Mondială din Brazilia. „Ray Whelan, director la Match Hospitality, a fost arestat la Copacabana Palace, un hotel de lux din Rio de Janeiro, unde sunt cazaţi angajaţii FIFA pe timpul Cupei Mondiale”, a declarat, pentru AFP, purtătorul de cuvânt al Poliţiei civile braziliene. Match Hospitality este furnizor exclusiv FIFA al biletelor VIP returnate la Cupa Mondială, care includ, pe lângă tichetele de acces în stadion, biletele de avion şi cazare la hoteluri de lux. Justiţia din Rio a decis plasarea în detenţie provizorie, pentru cinci zile, a lui Ray Whelan, în camera acestuia de hotel fiind găsite 1.000 de bilete de intrare la meciurile Mondialului brazilian. Whelan, un britanic în vârstă de 64 ani, a fost transferat de la hotel la Comisariatul nr. 18 din Rio, situat în apropierea stadionului „Maracana“, unde îl aşteptau doi avocaţi şi o mulţime de jurnalişti. „Whelan a negat că a negociat bilete cu franco-algerianul Mohamadou Lamine Fofana, în timpul Cupei Mondiale, însă noi avem dovada: 900 de apeluri între cei doi în timpul competiţiei”, a declarat inspectorul Fabio Barucke, însărcinat cu ancheta. Britanicul va fi urmărit în justiţie pentru că “a facilitat distribuirea de bilete pentru revânzarea ilegală şi pentru asociere cu răufăcători”, a adăugat inspectorul Barucke. Whelan riscă patru ani de închisoare, conform articolului 41 al Statutului suporterului. Poliţia braziliană a destructurat săptămâna trecută această reţea de revânzare ilegală de bilete şi a arestat 11 prezumtivi membri la Sao Paulo şi Rio de Janeiro, printre care şi franco-algerianul Mohamadou Lamine Fofana, care a fost bănuit iniţial că este şeful organizaţiei. Poliţia din Brazilia a făcut aceste arestări după ce a ascultat convorbirile dintre Mohamadou Lamine Fofana şi Ray Whelan. Reţeaua era activă din 2002 şi a vândut aproximativ 1.000 de bilete pe meci la un preţ de bază de 1.000 de euro. Match Hospitality nu este o filială a FIFA, dar are strânse legături cu forul mondial şi a primit exclusivitate pentru serviciile de ospitalitate la turneele finale ale Cupei Mondiale din 2018 - Rusia şi 2022 - Qatar. Societatea Match Hospitality are mai mulţi acţionari, printre care şi firma Infront Sports and Media, cu sediul în Elveţia şi condusă de Philippe Blatter, nepotul preşedintelui FIFA, Joseph Blatter.

Până la urmă, Ray Whelan a fost eliberat ieri de justiţia braziliană. Potrivit comisarului Fabio Barucke, care se ocupă de anchetă, Whelan a fost pus în libertate condiţionată. Anchetatorul a declarat pentru AFP că va fi fixată o dată pentru interogatoriul lui Whelan, care va fi liber până atunci.