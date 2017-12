Artimon, mulţumit de jocul Farului

În ciuda unui nou eşec, înregistrat sâmbătă, 0-2 la Brăila, antrenorul principal al Farului, Alin Artimon, s-a declarat mulţumit de felul în care s-au prezentat elevii săi, doar ratările privând gruparea de pe litoral de un rezultat pozitiv. „Din punct de vedere al rezultatului, meciul de la Brăila s-a terminat prost. Din punct de vedere al jocului au fost perioade în care ne-am prezentat foarte bine. De altfel, consider că a fost unul dintre cele mai bune jocuri pe care le-am făcut în acest campionat, dar am ratat foarte mult. Noi am avut multe ocazii, în timp ce ei au aruncat mingea în careu de două ori şi au marcat de fiecare dată. Ultima reuşită a venit în minutele de prelungire, când oricum nu mai conta, iar noi atacam cu toată echipa. Am controlat partida cu autoritate, în principal în prima oră, şi am avut şase oportunităţi de a marca. Cele mai mari le-au irosit Coteanu, Nicola şi Sorin Chiţu, în postură de singuri cu portarul, dar am avut şi o bară prin Coteanu. Ne-am dus la Brăila cu gândul să luăm măcar un punct, motiv pentru care am şi jucat cu trei atacanţi, dar nu am avut şansă. Am jucat bine, însă rezultatul contează cel mai mult. Mă bucură totuşi reacţia vestiarului şi atitudinea jucătorilor şi cred că am câştigat mai multă siguranţă în vestiar. În acest moment, avem un vestiar aproape curat”, a spus Artimon. Tehnicianul nu-i va putea folosi pentru meciul din ultima etapă a turului, în derby-ul local cu Săgeata Năvodari, pe Ţabără şi Săceanu, ambii suspendaţi, dar este încrezător în şansele echipei sale. Avem timp să pregătim jocul de la Năvodari, pentru că nu jucăm la finalul acestei săptămâni, şi sper să-i recuperăm pe Matei şi Stoianof, care au acuzat probleme medicale. Sper ca după meciul cu Săgeata să venim la minus şase în clasamentul adevărului, ceea ce nu ar fi rău, ţinând cont că am jucat mai mult în deplasare. Vom întâlni o echipă foarte bună, dar diferenţa de valoare se va anula, pentru că este un derby al orgoliilor, în care se poate întâmpla orice”, a adăugat antrenorul grupării de pe litoral.

SĂCEANU, OPT ETAPE DE SUSPENDARE. Eliminat în meciul cu Unirea Slobozia, din etapa a 12-a a Ligii a II-a, după ce l-a scuipat pe arbitru, Robert Săceanu, mijlocaşul Farului, a fost sancţionat dur de Comisia de Disciplină a FRF, fiind suspendat opt etape. Jucătorul a depus recurs, dar este puţin probabil ca sancţiunea să fie micşorată. În schimb, antrenorul Alin Artimon, care a scăpat de suspendarea de nouă etape, dar şi de amenda de 4.500 de lei, ambele dictate după diferendul cu arbitrul de rezervă Valentin Porumbel, din meciul cu Dunărea Galaţi, a anunţat că îşi menţine decizia de a-l acţiona pe acesta în judecată. „S-a demonstrat că am avut dreptate şi am stat degeaba cinci etape în tribună. Cu siguranţă, la finalul campionatului îl voi acţiona în judecată pe arbitrul de rezervă şi îi voi cere daune materiale. Este o chestiune de imagine, dar mai ales de principiu. În plus, oare ce se întâmpla dacă mi se rezilia contractul de către conducerea Farului din cauza suspendării?”, a spus Artimon.