Au început consultările pentru formarea Guvernului

19:01:45 / 14 Decembrie 2016

Santem unici...

Sasu reprezinta cel mai bine romanu! .las minciunos betiv curva fara dzeu....fara obraz...cu gusa .Asta e romanu basist liberal.Cum mata n gura ai pierdut alegerile si la scor de maidan si tot TU roman parsiv basist liberal vrei sa numesti primul ministru.!!!Santeti unici in marsavie!! Bai basistilor democratia inseamna ca partidul are a castigat alegerile la scor numai EL trebuie sa dea primul ministru ..gura voastra de comunisti dictatori..Prin nesimtirea Ralucai Turcan sina USR care sau dus la SASU si lau propus pe.....Ciolos.. Ba panaramelor basiste liberale tocmai ati pierdut si alegerile de peste.........4 ani.Romanii deja va u taxat..iar... Are dreptate Dragnea si Tariceanu la ce consultari sa mergi cu SASU cand nu sa finalizat Nr voturilor dupa care urmeaza redistribuirea lor.. Asta arata cat de ""intelectual"" este omul basistul Liberal.