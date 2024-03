Autoritatea Navală Română, gazda ,,Cursului regional de pregătire a auditorilor din cadrul schemei de audit a statelor membre IMO- IMSAS”

În perioada 20-22 martie 2024, Autoritatea Navală Română a organizat, sub egida Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), ,,Cursul regional de pregătire a auditorilor din cadrul schemei de audit a statelor membre IMO- IMSAS” (“The Regional training course for auditors under the IMO Member State Audit Scheme IMSAS”). Cursul a fost susţinut de către consultanţi din cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale, reunind reprezentanți ai administrațiilor maritime din următoarelor state: Azerbaijan, Georgia, Israel, Lituania, Muntenegru, Moldova, Polonia, România, Turcia și Turkmenistan.

Scopul fundamental al cursului a fost acela de a spori capacitatea de auditare a statelor membre OMI, putând fi considerat un demers educațional esențial în evaluarea modului în care administrațiile maritime pun în aplicare instrumentele relevante ale OMI, contribuind totodată în mod eficient în asistarea administrațiilor maritime naționale în derularea viitoarelor audituri IMSAS.

Cursul face parte din Programul integrat de cooperare tehnică (ITCP) dezvoltat de Organizație și abordează nevoile maritime ale țărilor membre OMI pentru o dezvoltare maritimă durabilă, servicii de transport maritim performante și sigure, precum și o protecție eficientă a mediului.

ITCP promovează dezvoltarea resurselor umane și instituționale în sectorul maritim, cu accent pe durabilitate, prin promovarea egalității de gen și stimularea colaborării regionale și a schimbului de expertiză tehnică. Totodată, asistă guvernele statelor membre OMI care se confruntă cu lipsa de expertiză tehnică și resurse pentru a opera într-un mod sustenabil și performant în industria transportului maritim.