“Autorităţile locale aşteaptă precum cerşetorii, de la an la an, bani de la Guvern”

Preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la întîlnirea de la Buşteni a autorităţilor locale cu reprezentanţii Guvernului, că doreşte modificarea legii privind finanţele publice locale astfel încît să nu mai existe primării care să nu aibă asigurate fonduri pentru cheltuieli \"indiferent de culoarea politică\", prin crearea unor bugete multianule de investiţii. Preşedintele UNCJR a explicat că, în grupul de lucru la care participă reprezentanţi ai Asociaţiei Oraşelor din România (AOR), Asociaţiei Muncipiilor din România (AMR), UNCJR, precum şi reprezentanţi ai ministerelor vor fi purtate discuţii pentru stabilirea unor \"standarde de calitate şi de cost precum şi a unor normative privind personalul\", pentru a defini bugetele autorităţilor locale în funcţie de două componente, una de funcţionare şi alta de dezvoltare. \"Dorim ca reprezentanţii Guvernului pe care i-am invitat la discuţii să accepte proiectul de modificare a Legii finanţelor publice locale adoptat printr-un acord în primăvară\", a spus Dragnea. Proiectul pentru modificarea Legii finanţelor publice locale are ca principiu esenţial elaborarea bugetelor locale pe două componente, una de funcţionare şi alta de dezvoltare. Componenta privind funcţionarea are în vedere asigurarea fondurilor pentru plata salariilor şi a cheltuielilor cu utilităţile, iar cea de dezvoltare vizează banii pentru proiectele necesare dezvoltării efective a unei localităţi. Dragnea a precizat că în localităţile în care nu există venituri proprii pentru funcţionarea aparatului administrativ trebuie asigurate fondurile necesare funcţionării, indiferent de culoarea politică. Preşedintele UNCJR a arătat că este vorba de un număr de peste 2.500 de localităţi care \"nu au bani proprii\", precizînd că \"în fiecare an, acestea nu ştiu cît vor primi în anul următor de la Guvern şi aşteaptă ca cerşetorii să afle ce buget vor avea\". \"În România, din cauza principiilor de dezvoltare locală există „insule“ foarte mari cum ar fi Bucureştiul şi cîteva oraşe importante, după care vine un „deşert“ format din peste 2.500 de localităţi mici, care nu au bani nici de funcţionare. La ora actuală, bugetele primăriilor sînt ca o salată de boeuf“, a spus Dragnea.

Peste 1.000 de primării nu mai au fonduri de salarii pentru septembrie

Mai mult, Dragnea a spus că peste 1.000 de primării mai au fonduri de salarii pentru cel mult o lună şi că din septembrie nu ştiu ce vor face. El a atras atenţia asupra faptului că există o discrepanţă între bugetele şi cheltuielile la nivel central şi cele la nivel local, în condiţiile în care, dintr-un milion de funcţionari publici din România, de exemplu, în administraţia locală, în aparatul propriu, lucrează numai 70.000 de funcţionari, în 3.200 de primării. În ceea ce priveşte componenta de dezvoltare a administraţiilor publice locale, Dragnea a apreciat că este nevoie de adoptarea unor mecanisme transparente de alocare efectivă a fondurilor, astfel încît să fie asigurate fonduri pentru proiectele de dezvoltare a localităţilor. Dragnea a arătat că, în acest sens, se doreşte alocarea unui procent din Produsul Intern Brut (PIB) în aşa fel încît fiecare administraţie publică locală să-şi poată elabora bugete multianuale de investiţii. Dragnea a mai spus că întîlnirea de la Buşteni a fost generată \"de anunţurile autorităţilor oficiale privind disponibilizările\" şi a precizat că nu este de acord cu această măsură: \"Nu am fost de acord cu această măsură, pentru că cea mai mare parte dintre primării nu au suficienţi angajaţi ca să-şi poată desfăşura activitatea\". El a adăugat că ideea de bază este să nu se mai discute despre \"tăieri de personal\", ci de diminuarea cheltuielilor. Dragnea a mai spus că că liderii coaliţiei urmează să ia o decizie politică în şedinţa de luni în privinţa susţinerii pachetului de legi privind descentralizarea. La întrunirea de la Buşteni participă şi ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea, precum şi reprezentanţi ai Ministerului de Interne şi Educaţiei. Grupul de lucru se va întîlni pe parcursul a patru zile, la dezbateri fiind aşteptaţi şi primul ministru Emil Boc şi ministrul Administraţiei şi Internelor, Dan Nica. Reprezentanţii administraţiei locale şi cei ai ministerelor de resort vor stabili reglementările privind descentralizarea, standardele de cost în administraţia publică şi vor elabora Legea finanţelor publice locale. Dragnea a atras atenţia asupra faptului că reprezentanţii administraţiei locale nu vor susţine proiecte de acte normative pentru descentralizare parţială: \"Din păcate, sînt ministere care transferă anumite competenţe şi atribuţii în interiorul ministerelor şi, practic, descentralizează către administraţia publică locală numai cheltuiala şi nu vom susţine lucrul acesta. Şi am cerut ca, înainte de a analiza în Guvern propunerea unui minister pentru descentralizare, să treacă întîi pe la noi şi să ne spunem şi punctul de vedere\", a spus Dragnea.

Amintim că, în ultimele zile, mai mulţi şefi ai administraţiilor locale au dat semnale că nu vor pune în aplicare o decizie de reducere a numărului de posturi din primării şi de concediere a unor funcţionari publici, în condiţiile în care au nevoie de personal. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat, miercuri, că instituţia pe care o conduce are deficit de personal şi nu are de ce să trimită oamenii în concedii neplătite sau să facă disponibilizări. La lucrările de la Buşteni participă şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, care, miercuri, a declarat că măsura concedierii funcţionarilor este o mare greşeală a premierului Boc.