Avem vistieria plină și după a doua rectificare bugetară

Guvernul a aprobat a doua rectificare bugetară din acest an, pozitivă și de această dată, după mulți ani în care, sub guvernările pedeliste, vistieria României a fost pe minus. Cei mai mulți bani au fost acordați Ministerului Agriculturii, care a primit 1,5 miliarde de lei. La fel de mulți bani au fost acordați și autorităților locale din toată țara. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a primit un miliard de lei, cel al Fondurilor Europene are în plus 750 de milioane de lei, iar Ministerul Finanțelor este mai bogat cu 700 de milioane de lei. Ministerul Educației a primit 270 de milioane lei, cel al Afacerilor Interne - 269, 2 milioane de lei, iar Justiția are cu 250 de milioane mai mult. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a primit în plus 130 de milioane de lei, Ministerul Muncii - 80,1 milioane de lei, iar cultele religioase - 50 de milioane de lei în total. Ministerele Transporturilor, Sănătății și Apărării, care la rectificarea trecută au pierdut banii necheltuiți pe proiectele deja finanțate, au avut de primit de această dată. În timp ce Ministerul Transporturilor este mai bogat cu 120 de milioane de lei, Apărarea are cu 500 de milioane de lei mai mult, iar Sănătatea a primit 360 de milioane de lei pentru plata salariilor personalului medical, care se măresc din noiembrie.

