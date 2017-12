Aveţi grijă unde vă asiguraţi maşina!

Din dorinţa de a plăti mai puţin pentru o asigurare de răspundere civilă auto sau de tip Casco, multe persoane aleg firme mici, dar care, de multe ori, se dovedesc a fi neserioase. Se pare că, în goana după lichidităţi, firmele neserioase vând în dumping, sub preţul real care să le asigure posibilitatea de a acoperi toate daunele şi de a face şi profit. Însă, cu timpul, gaura financiară creşte, iar singura posibilitate de a-şi continua existenţa este de a goni şi mai tare după lichidităţi, evident, prin reducerea şi mai mult a preţului. De asta se bucură unii români, dar se întristează alţii, adică cei care nu îşi pot recupera pagubele atunci când au ghinionul să fie implicaţi într-un accident în care vinovatul are încheiată o poliţă de asigurare la o firmă anonimă. În aceste condiţii, şoferii care au incidente în trafic sunt nevoiţi să aştepte cu lunile până când primesc un răspuns de la societatea respectivă de asigurare cu privire la dosarul de daună. De multe ori, aceştia trebuie să îşi plătească din buzunarul lor lucrarea şi să aştepte să-şi recupereze ulterior banii de la firma care a emis asigurarea. În urma materialului publicat în numărul din 2 februarie al Cotidianului Telegraf, în care am relatat experienţa trăită de o persoană din Medgidia, asigurată la Carpatica Asig din Constanţa, zeci de cititori au postat pe internet, pe forumul ziarului, felul în care li s-au „rezolvat” problemele la Carpatica. „Carpatica este o firmă de asigurări neserioasă. Pe mine mă duc cu vorba de o lună, chipurile aşteaptă răspuns de la societatea-mamă care este la Sibiu. Inspectorul de daune (Cristi) nici nu mai răspunde la telefon. Vă urez să nu aveţi de-a face cu o firma aşa de neserioasă”, scrie un cititor. O altă persoană povesteşte cum reprezentanţii Carpatica Asig au amânat-o cu decontarea la service timp de şase luni: „Sunt incredibil de nesimţiţi cei de la Carpatica. Mereu se scuză că dosarul este pe lista de priorităţi, dar că sediul mamă trebuie să ia decizia de plată. Şi eu am avut bafta de a fi lovit de unul cu RCA de Carpatica şi m-au amânat cu decontarea la service din iulie până în decembrie, până au mai încasat şi ei ceva bani cu poliţe RCA. Şi un leu să fie poliţa RCA la Carpatica şi tot nu mi-aş mai face asigurare la ei. Să nu mai încaseze niciun ban, poate se falimentează segmentul de asigurări auto. Amatori în ale asigurărilor, dar puşi pe făcut bani, că naivi sunt destui în ţara asta. Până când se lovesc de necesitatea unei despăgubiri.... Mare grijă, evitaţi Carpatica!”. Acei clienţi care consideră că li s-au încălcat drepturile se pot adresa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA).

