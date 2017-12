Aviara bagă România în carantină

În timp ce în alte ţări care s-au confruntat cu virusul H5, totul este sub control şi pericolul a fost eliminat, la noi în ţară noul val de gripă aviară loveşte din ce în ce mai aprig. La mai bine de jumătate de an de la confirmarea primului focar de gripă aviară în ţara noastră, virusul H5 se întinde cu o şi mai mare repeziciune, lovind chiar Capitala. Potrivit bilanţului Ministerului Agriculturii, în nouă judeţe din întreaga ţară au fost confirmate 34 de focare şi alte 24 de suspiciuni. După ce testele de laborator au confirmat prezenţa virusului H5 în două sectoare ale capitalei, autorităţile sanitar - veterinare susţin că boala ucigaşă a lovit şi oraşele Ploieşti şi Cîmpina. Autorităţile sanitar-veterinare dovedesc, încă o dată, că au scăpat situaţia de sub control şi că măsurile luate sînt de prisos. De fapt, nici nu este de mirare că virusul ucigaş s-a răspîndit cu o aşa repeziciune din moment ce dezinfecţia focarelor declarate închise s-a făcut cu apă de... ploaie. Anul trecut, Ministerul Transporturilor a plătit peste 4 milioane de euro unei firme de apartament din Iaşi, fără ca aceasta să fi participat la vreo licitaţie, pentru decontaminarea autovehiculelor şi trenurilor. Măsura dezinfecţiei acestora a fost catalogată de specialişti drept una inutilă deoarece virusul ucigaş nu circulă nici cu trenul, nici cu maşina.