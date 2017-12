Vega Hotel şi World Vision organizează vineri, 5 decembrie 2008, „Balul de Caritate Vega”, un eveniment care-şi propune să susţină, în fiecare an, cazuri sociale deosebite şi să aducă o contribuţie semnificativă în viaţa comunităţii. Potrivit reprezentantului Power Marine, Alin Vintilă, acţiunea caritabilă din acest an are ca scop strîngerea de fonduri pentru reabilitarea, amenajarea şi dotarea grădiniţei din satul Viişoara, judeţul Constanţa. Organizatorii susţin că, din banii strînşi în urma licitaţiei obiectelor de valoare donate de partenerii şi prietenii evenimentului, se vor îndrepta către alte cazuri sociale. Printre cazurile selectate se numără familii avînd o situaţie materială precară şi elevi cu performanţe deosebite la activităţile şcolare, care au nevoie de sprijin pentru a-şi putea continua studiile. Locul ales pentru desfăşurarea acestei seri magice, pline de emoţie, generozitate şi căldură sufletească, este Restaurantul Akolade din incinta hotelului Vega. Gazdele evenimentului, Horaţiu Mălăele şi Daniela Nane, împreună cu organizatorii, au pregătit momente artistice inedite, cadouri surpriză, specialităţi culinare rafinate, băuturi fine şi o adevărată atmosferă de sărbătoare, în compania unor invitaţi de excepţie: Analia Selis şi Cătălin Josan, cvartetul de muzică clasică Allegro şi ansamblul de dans şi colinde din Corbu. Seara va fi completată de momente de iluzionism, dansuri de societate şi multe alte surprize.

Grădiniţa din satul Viişoara, o... ruină!

La Grădiniţa din satul Viişoara sînt înscrişi 75 de copii. Unitatea de învăţămînt a fost parţial renovată cu sprijinul organizaţiei World Vision pentru ca activităţile desfăşurate în incinta acesteia să nu fie întrerupte. Probleme există încă şi este necesară continuarea reabilitării şi modernizării spaţiului în care învaţă preşcolarii. În primul rînd, există probleme la acoperiş. Atunci cînd plouă, o parte din apă se scurge în interiorul clădirii. Ferestrele şi uşile sînt foarte vechi, din lemn, în sălile de clasă este curent, se infiltrează apa la orice ploaie şi chiar zăpada. Astfel că podelele care sînt acoperite cu mochetă sau linoleum, favorizează apariţia mucegaiului, situaţie incompatibilă cu normele de igienizare a încăperilor în care se desfăşoară activităţi cu copiii. Preşcolarii care frecventează cursurile grădiniţei merg la două toalete externe, situate pe un maidan, în apropierea unei clădiri părăsite. Toaletele de tip turcesc sînt descoperite şi copiii pot aluneca, accidentîndu-se grav. Drumul pînă la grupurile sanitare se face prin curtea neamenajată, iar pînă la cele două chiuvete/ligheane din interiorul grădiniţei, unde micuţii se spală pe mîini, sînt aproximativ 50 de metri, existînd riscul apariţiei unor boli transmisibile. În plus, aceste două toalete sînt frecventate şi de trecătorii din comună, deoarece gardul grădiniţei este forţat, ceea ce constituie un alt risc pentru securitatea copiilor. Se va crea o încăpere nouă în hol, folosită ca sală de consiliere, întîlniri cu grupuri mici de părinţi, o cancelarie pentru cadrele didactice. Actuala sală de sport - o încăpere nefolosită şi insalubră - poate fi folosită ca şi sală pentru diverse activităţi cu micuţii (serbări, activităţi recreaţionale şi de grup, altele) sau cu adulţii (şedinţe cu părinţii, întîlniri ale grupului de iniţiativă, altele). Împreună cu reprezentanţii Primăriei Cobadin se doreşte reabilitarea clădirii grădiniţei, incluzînd înlocuirea unor ferestre, a pardoselii - prin montarea de parchet laminat în sălile de clasă, gresie şi faianţă în holuri şi în grupurile sanitare, construirea unui grup sanitar nou în incinta grădiniţei, amenajarea unei săli pentru activităţi recreative, documentare, evenimente.

Locuiesc abuziv într-o garsonieră fără lumină şi căldură

„Balul de Caritate Vega” poate să salveze mai multe suflete de la un trai greu. Şase familii au mare nevoie de ajutor. Familia A. din satul Vadu are trei copii: Georgiana - elevă în clasa a V-a, Sorina - elevă în clasa I şi Ionuţ - 21 de ani, zilier. Locuiesc într-un bloc cu garsoniere. Aici, ei au ocupat un spaţiu în mod abuziv, la mica înţelegere cu un inginer. Nu au curent electric, nici apă potabilă şi iarna se încălzesc cu surcelele culese de Ionuţ şi tatăl său vitreg, din păduricea de la Vadu. Copiii învaţă la lumina lămpii sau a lumînărilor şi, cu toate acestea, Georgiana are note bune şi participă la toate activităţile organizate de World Vision la centrul comunitar Vadu, fiind fascinată de teatru şi desen. Fetiţei îi place în mod deosebit să picteze şi să deseneze şi are un deosebit simţ artistic. Mai nou, Georgiana învaţă să lucreze pe computer şi îşi doreşte din tot sufletul să aibă unul acasă. Familia Georgianei este oricînd în pericol să rămînă în stradă. Mama a solicitat de la primărie un lot de teren pentru a construi o casă, dar i s-a răspuns că a depăşit vîrsta legală pînă la care poate beneficia de acest suport din partea statului.

După ce capul familiei s-a spînzurat, singurul venit al familiei, alocaţiile copiilor

O altă familie care speră să fie ajutată este din Viişoara. Mama, în vîrstă de 37 de ani, are 5 copii pe care îi creşte singură. În urmă cu doi ani, familia a fost lovită de o teribilă tragedie. Tatăl copiilor s-a spînzurat, lăsîndu-i singuri, la mîna soartei şi a statului. Cosmin - elev în clasa a V-a, Roxana - elevă în clasa

a II-a, Gheorghiţă - în clasa I, George - 3 ani şi Ştefan N. - 15 ani, au rămas fără niciun sprijin şi ajutor. Singurul venit al familiei constă în alocaţiile copiilor, mama neputînd să lucreze pentru că nu are cu cine să-i lase pe cei mici. Cele şase suflete locuiesc într-o casă insalubră a primăriei şi se descurcă foarte greu din cei aproximativ 200 lei pe care îi încasează de la stat. World Vision s-a implicat în acest caz şi a sprijinit familia după decesul tatălui, donînd alimente, încălţăminte, jucării şi haine. Orice ajutor este binevenit, dar familia s-ar bucura în mod deosebit să primească o maşină de spălat automată şi alimente de Crăciun.

Trăiesc în beznă!

M. - familie de oameni muncitori, care încearcă să îşi crească cei 4 copii cum poate mai bine. D. M., mama copiilor, este casnică, iar tatăl lucrează ocazional ca să îşi întreţină familia. De curînd, întreaga familie s-a mutat cu chirie într-o locuinţă care nu este racordată la curent electric. Mădălina - elevă în clasa a IV-a şi Ana Maria - 15 ani, îşi fac lecţiile la lumina lumînării, iar fraţii mai mici, Diana - 4 ani şi Alexandru - 4 luni, se joacă şi ei tot la lumina slabă a lumînărilor. Un mare ajutor pentru toţi membrii familiei ar fi achiziţia unui generator electric, astfel încît Daniela să îşi poată schimba şi alăpta sugarul, pe lumină. Familia a fost mai numeroasă, dar Ionuţ, fiul cel mare, a decedat la începutul anului, într-un accident de maşină. Părinţii nu au avut bani de înmormîntare, organizaţia suportînd cheltuielile. Dacă Ionuţ nu a avut şansa de a-şi vedea visele împlinite, poate ceilalţi copii ai familiei M. vor primi un sprijin, astfel încît să trăiască mai bine şi să realizeze ceva frumos în viaţă.

Cotidianul nostru va continua, în ediţia de mîine, cu prezentarea cazurilor sociale care vor primi ajutor din partea World Vision, Power Marine şi Vega.