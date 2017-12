Băncile, dezinteresate de licitaţia BNR

Banca Naţională a României (BNR) a atras, în luna iulie, din piaţa interbancară, 13,43 miliarde de lei (3,74 miliarde euro) în depozite la o lună, pentru care banca centrală oferă băncilor o dobîndă de 8,75% pe an. În licitaţia de luni, BNR a atras din piaţă o sumă infimă, de doar 43 de milioane de lei (12,12 milioane euro), în comparaţie cu sumele din prima parte a lunii, care depăşeau 13 miliarde de lei. Bancherii spun că dacă BNR vrea să mai atragă bani din piaţă, va trebui să mai crească dobînzile. Mai mult, aceştia susţin că în proporţie de 90% există şanse ca BNR să majoreze rezervele minime obligatorii la lei, de la 20% la 21-22%, să mărească rezervele obligatorii în valută, de la 40% la 45%, şi să crească rata dobînzii de politică monetară, cu 0,5 puncte procentuale, pînă la 9,25% pe an. Şi toate acestea, în încercarea de a controla inflaţia.

Lipsa de interes a băncilor la licitaţia de luni s-a datorat, potrivit bancherilor, dobînzii de doar 8,75% pe an pe care banca centrală o oferă la depozitele la o lună, în condiţiile în care pe piaţa monetară, dobînda la depozitele cu scadenţa de o zi (overnight) era cu aproape două puncte procentuale mai mare, respectiv de 10-12% pe an. Lipsa de lichiditate din piaţă, care a ridicat nivelul dobînzilor, ar trebui să se menţină pînă pe 3 august, cînd are scadenţa primul depozit atras de BNR în luna iulie, în valoare de 3,9 miliarde de lei (1,09 miliarde de euro). Costurile băncii centrale asociate operaţiunii de scoatere a surplusului de lichidităţi din piaţa bancară, prin instrumentul depozitelor la o lună, se ridică, in iulie, la 97 de milioane de lei (27 de milioane de euro), în condiţiile unei dobînzi anuale de 8,75% ataşate depozitului.