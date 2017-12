Băsescu va fi audiat astăzi în dosarul de șantaj la Firea

A venit și ziua cea mare. Ziua în care Traian Băsescu va sta față în față cu procurorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). De data aceasta, rolurile s-au schimbat. Dacă, până în urmă cu câteva luni, procurorii îi ascultau ”sfaturile” lui Băsescu ori de câte ori acesta vorbea despre justiție, de data aceasta fostul șef al statului va vorbi la Parchetul ÎCCJ în calitate de suspect în dosarul în care senatorul Gabriela Firea îl acuză de şantaj. Băsescu este așteptat la audieri astăzi, în jurul orei 11.00. Surse judiciare susțin că fostul președinte ar fi fost pus sub urmărire penală, fiind acuzat de amenințare și șantaj, după ce i-a transmis senatorului Gabriela Firea să stea în banca ei pentru că, dacă nu este atentă, ar putea să nu își mai găsească soțul acasă. Declarația a fost făcută în contextul în care Firea făcea parte din Comisia parlamentară de anchetă „Călărași”, care investiga implicarea lui Băsescu și a fiicei lui în afacerile agricole și imobiliare din comuna călărășeană Nana.

ATAC Băsescu nu numai că nu a recunoscut faptul că a greșit, dar, în stilu-i caracteristic, a trecut din nou la atacuri sub centură. Luni seară, fostul președinte a afirmat că senatorul Firea a împrumutat sume de bani de la firma Crescent, pe care ”se pare că a uitat” să le returneze. ”Firea a tot împrumutat an de an 400.000 de euro şi vreun milion opt sute de mii de dolari de la Crescent şi i-a transferat într-o companie care era în grupul lui Voiculescu”, a susținut Băsescu. Întrebat de unde are aceste informații, fostul președinte a spus că a primit mai multe documente de la Elena Udrea, care le avea, la rândul ei, de la jurnalistul Oreste Teodorescu, care îi ceruse Elenei Udrea 10.000 de euro pentru a-i înmâna actele. În replică la afirmațiile lui Băsescu, Firea i-a cerut fostului președinte să-și susțină vocalizele cu probe.

PEDEPSE Fostul președinte l-a luat în colimator și pe șeful instituției care îl anchetează, procurorul general Tiberiu Nițu, cel care, culmea, a fost numit în funcție tocmai de Băsescu: “Am aflat că sunt suspect. E cam la fel cum e Nițu, numai că eu sunt suspect că am făcut o declarație, iar Nițu că a împușcat oameni la Revoluție...”. Dacă va fi găsit vinovat, Băsescu ar putea sta după gratii până la șapte ani în cazul șantajului, iar pentru amenințare - de la trei luni la un an sau amendă. Cazul Firea este doar o picătură în oceanul de dosare care-l așteaptă pe Băsescu la Parchetul ÎCCJ. Surse de la Înalta Curte au dezvăluit că fostul preşedinte a fost implicat, în ultimii 10 ani, în 68 de dosare penale, şapte dintre acestea fiind încă în curs de soluţionare. Procurorii spun că, în afară de dosarul Firea, și celebrul dosar ”Flota”, dar și cel privind ”Casa din Mihăileanu” ar putea fi redeschise pe numele lui Băsescu.