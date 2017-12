Becali vrea să fie prezent la majoratul fiicei sale

INIMĂ DE TATĂ Plimbările lui Gigi Becali din ultima perioadă au loc între Penitenciarul Jilava şi Tribunal. Pe lângă zăngănitul cătuşelor nemiloase şi zgomotul înfundat al dosarelor interminabile trântite pe birourile avocăţeşti, trec gândurile deţinutului Gigi Becali, fost senator, fost europarlamentar şi om de afaceri. O imagine plastică, pe care puţini şi-o închipuiau în urmă cu câteva luni. A rămas totuşi neschimbat. Pentru termenul de ieri, avocaţii săi depuseseră o cerere la Tribunalul Bucureşti de întrerupere a executării pedepsei de trei ani de închisoare pentru trei luni, pentru ca Becali să-şi poată continua afacerile, să-şi întreţină familia şi să poată finanţa în continuare clubul Steaua. Între timp, deţinutul Becali s-a răzgândit, spunând instanţei că nu doreşte sub nicio formă ca familia lui să fie implicată în vreun fel în judecarea cererii, mai ales că nu are probleme şi are bani să se întreţină. De aceea, a cerut să fie eliminat motivul problemelor familiale dintre temeiurile juridice în baza cărora a fost fundamentată acţiunea. Probabil că momentul a fost unul stânjenitor pentru avocaţii săi, care nu au ştiut de schimbare. Ei au depus, totuşi, în instanţă, înscrisuri referitoare la situaţia firmelor lui Becali, precum şi la situaţia familială.

AMÂNARE Procurorul a cerut ca avocaţii să precizeze temeiul în baza căruia este făcută acţiunea. Mai mult, pentru a combate cererea avocaţilor, procurorul a atras atenţia că Becali nu a administrat niciodată în mod direct firmele pe care le deţine. Judecătorul a luat act de cererea lui Becali, urmând ca mâine să decidă dacă pedeapsa fostului parlamentar va fi întreruptă. „Înghesuit” de jurnalişti, Gigi Becali a declarat că nu doreşte să fie „ipocrit“, recunoscând că îşi doreşte doar să fie prezent la majoratul fiicei lui. Întrebat dacă a fost vizitat de familie, Becali le-a spus ziariştilor că nu va accepta niciodată ca fetele şi soţia lui să vină la închisoare pentru vizită şi că telefonul la care are drept zilnic îl foloseşte exclusiv pentru a vorbi cu Mihai Stoica şi cu antrenorul echipei Steaua, Laurenţiu Reghecampf.

