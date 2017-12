Bercea Mondial, declarații explozive în fața judecătorilor!

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a apărut, vineri, în fața magistraților Tribunalului Constanța pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul în care nașul său, Mircea Băsescu, este judecat pentru trafic de influență, iar Marian Căpățână, fostul președinte al PDL Drăgănești-Olt, este acuzat de complicitate la trafic de influență. Bercea a fost transferat din Penitenciarul Colibași la Penitenciarul Poarta Albă, fiind adus cu duba la instanță. Înainte de a-și începe declarația, interlopul oltean a depus jurământul într-un mod... original. „Jur să spun adevărul și numai adevărul, așa să-mi ajute Dumnezeu și să moară toți copiii mei dacă mint!!!”, a afirmat Bercea, apoi s-a închinat pentru a-și întări angajamentul. Primele cuvinte ale martorului au fost: „Vreau să-mi dați un termen deoarece intenționez să fac un denunț la Direcția Națională Anticorupție (DNA) Constanța împotriva magistratului Cristian Deliorga, de la Curtea de Apel Constanța”. În zadar a încercat să-i explice avocata care-l asista, deși nu este inculpat în acest dosar, că cererea sa este inadmisibilă, Bercea a insistat: „Doresc să-l denunț pe Deliorga că a primit bani de la mine, pe 8 septembrie 2010, ca să-l scoată pe fiul meu, Florin Anghel, din pușcărie!”, a strigat Bercea în sala de judecată. Apoi a dezvoltat subiectul, făcând dezvăluiri incendiare. „În 2010, băiatul meu a căzut în pușcărie pentru ultraj contra bunelor moravuri, deoarece se certase cu fratele meu. Am venit la nașu' (n.r. - Mircea Băsescu) și m-am plâns. El mi-a spus că îl scoate pe Florin din închisoare, dar costă. Am întrebat cât și mi-a cerut 20.000 de euro, care urmau să ajungă la Deliorga. Chiar l-a sunat pe acesta în prezența mea și i-am dat banii. Ulterior, fiul meu a fost eliberat de Tribunalul Slatina. Așa că am căpătat încredere maximă în Mircea Băsescu”, a mărturisit Bercea.

„NAȘUL A CERUT UN MILION DE EURO!” Printre lacrimi, sughițuri și jurăminte țigănești, Bercea Mondial și-a continuat declarația. El a povestit cum a ajuns să dea 600.000 de euro mită ca să fie eliberat, afirmând că inițiativa i-a aparținut lui Mircea Băsescu. „În februarie 2011, când am căzut și eu în pușcărie pentru tentativă de omor, soția mea și fiul meu Florin au venit la vizită și mi-au spus că Marian Căpățână i-a contactat și le-a transmis că nașul mă poate ajuta să ies din penitenciar, dar trebuie să plătesc. Eram disperat, așa că i-am zis soției mele: „dă-i toți banii pe care-i avem, vinde toate casele, și copiii dacă e nevoie, numai scăpați-mă din pușcărie”“, a mai declarat Bercea. După ce rudele acestuia au dat prima tranșă din șpagă, Tribunalul Olt l-a pus în libertate, însă Curtea de Apel Craiova l-a menținut după gratii. „Asta s-a întâmplat de șase ori. Nevasta mea mi-a zis că un avocat de la Craiova i-a spus că Traian Băsescu este în spatele deciziilor instanței de la Craiova, ca să dau mai mulți bani. Știam de la fiul meu că suma inițială cerută de nașul a fost de un milion de euro, dar nu am avut atâția bani. Tot de la soția mea știu că Mircea Băsescu a primit cei 600.000 de euro, iar jumătate din sumă, adică 300.000 de euro, au ajuns la Traian Băsescu”, a precizat acesta.

PETRECERI LA VILA DE LA NEPTUN După ce a fost condamnat definitiv, Bercea și-a trimis rudele la Băsescu să ceară mita înapoi. El a spus că-l suna mereu din penitenciar pe nașul său și-i reproșa că îl lasă să stea nevinovat după gratii. „Ai răbdare, finule, că știu că ești nevinovat”, i-ar fi răspuns Mircea Băsescu. Ca să nu-i moară de foame familia rămasă fără sprijinul lui, a mai afirmat Bercea, nașul i-a dat Izaurei Anghel câteva mahmudele (galbeni - n.r.) pe care acesta le primise la botezul nepoatei lui Bercea. „Vindeți-le și luați-vă de mâncare pentru că știu că toți ai tăi sunt la pușcărie”, ar fi sfătuit-o Mircea Băsescu pe Izaura. Bercea Mondial a povestit că, în timp ce el era închis, familia lui venea la Constanța și petrecea cu rudele nașului, în special cu Traian Băsescu, în vila de protocol de la Neptun. Ba mai mult, el a susținut că fostul președinte al statului le-a transmis, prin fratele său, să aibă răbdare că totul se va rezolva. „Le-am dat casele, le-am dat bani, o să-i dau drumul finului Bercea după ce o să vorbesc cu Livia Stanciu, că ea e cea mai mare din România”, ar fi spus Traian Băsescu. Declarația lui Bercea s-a încheiat în aceeași notă incriminatoare. Întrebat de judecător „Credeți că Justiția merge cu bani?”, el a răspuns prompt: „Da, sunt sigur că așa merge! Așa cum s-a putut prima dată cu fiul meu Florin Anghel, se poate mereu!”. La plecare, Bercea a fost încătușat și, înainte de a fi scos din sala de judecată, l-a salutat pe Mircea Băsescu: „Să trăiești, nașule!”.