Bethanie Mattek-Sands nu va mai juca în acest an

Tenismena americană Bethanie Mattek-Sands, locul 103 WTA, a anunţat, sâmbătă, într-un mesaj video postat pe Facebook, că a suferit o ruptură de tendon şi o deplasare a rotulei de la genunchiul drept în meciul cu Sorana Cîrstea. Aflată pe primul loc în clasamentul WTA la dublu, alături de cehoaica Lucie Safarova, Mattek-Sands nu va mai juca în acest an, având nevoie de operaţie în urma accidentării din meciul din turul al doilea de la Wimbledon. Bethanie Mattek-Sands s-a accidentat la genunchi după ce a alunecat în preajma fileului şi a căzut pe teren ţipând de durere, în partida cu Soran Cîrstea, la scorul de 4-6, 7-6 (7/4) și 40-15 în primul game al setului al treilea pentru sportiva noastră.

„Am avut multe accidentări în cariera mea, dar acestea este cea mai urâtă. Am știut imediat că genunchiul mi s-a dislocat sau s-a rupt. Îmi amintesc că le-am spus medicilor că dacă vor încerca să-mi facă ceva îi omor”, a spus jucătoarea în vârstă de 32 de ani pe rețelele de socializare.

„A fost sfâşietor să o văd în felul acela. Am lovit o minge în direcţia ei, nu am văzut exact ce s-a întâmplat. Era la pământ şi a început să ţipe. M-am dus la ea, am văzut genunchiul şi am cerut o targă. Toată lumea a îngheţat, a fost înfricoşetor, a intrat într-un şoc. Genunchiul ei era într-o poziţie nefirească. Doar în filme am mai văzut aşa ceva”, a spus Sorana Cîrstea după meciul cu Mattek-Sands, la conferinţa de presă.

