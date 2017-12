Bicentenarul Muzeului Național Brukenthal, celebrat prin o nouă emisiune filatelică

Baronul Samuel von Brukenthal (1721-1803) a fost un om de cultură și un diplomat abil, care a făcut o carieră strălucită la Curtea Imperială de la Viena, fiind numit Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei.

Urmând modelul arhitecturii vieneze, Samuel von Brukenthal a construit la Sibiu un palat în stilul Barocului Târziu. Fiind interesat și de artă și științe, Brukenthal a colecționat picturi, rarități arheologice, bibliofile, mineralogice și numismatice.

Întreaga structură a Muzeului Naţional Brukenthal de astăzi a evoluat în timp dintr-un nucleu unic şi dintr-o locaţie unică: Palatul Brukenthal.

Muzeul Naţional Brukenthal este primul muzeu deschis pe teritoriul românesc, dar şi primul muzeu din România distins cu Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural Europa Nostra 2010 şi primul muzeu din România admis în Clubul de Excelenţă The Best in Heritage de către European Heritage Association, în 2011.

Cu ocazia aniversării a două secole de activitate publică, Romfilatelia introduce în circulație emisiunea de mărci poștale "Muzeul Național Brukenthal, 200 de ani de la înființare".

Emisiune filatelică alcătuită din patru timbre este disponibilă în magazinele Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, precum și pe secțiunea de magazin online, romfilatelia.ro/store/.