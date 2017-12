„Black Sea Summer Festival“, la Teatrul „Oleg Danovski“

Teatrul Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski” îi invită pe melomanii duminică, de la ora 19.00, în sala de spectacole, pentru a participa gala concursului internațional „Black Sea Summer Festival”. Gala se va desfășura sub forma unui concert, sub bagheta dirijorului Jin-Kwon Lee. În program se vor afla lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart - Uvertura la opera „Nunta lui Figaro”, Antonio Vivaldi - Concertul în La minor pentru două flaute și orchestră, Johann Sebastian Bach - Concertul în Do minor pentru două piane și orchestră și Domenico Cimarosa - Concertul în Sol major pentru două flaute şi orchestră. Soliștii serii vor fi: Ye Jin Bok, Ye Bin Shim, Min Ah Kim, Si Heon Oh, Yun Seok Kim, Min Seo Kim, Su Bin Cho, Ji Won Park, So Young Lim, Soo Jung Lee, Hye Jin Kwon, Seong Hyeon Kim, Min Kyeong Son, Jeong Uk Ju, Dong Ju Lee, Ji Eun Lee.

Intrarea la eveniment este liberă.

