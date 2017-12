Inflaţia a fost de 7,96%, în 2010, un avans aproape dublu faţă de 2009, în special din cauza majorării TVA şi a scumpirii alimentelor, combustibililor, tutunului şi serviciilor, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Astfel, Banca Naţională a României (BNR) a ratat pentru al patrulea an consecutiv ţinta de inflaţie. Anul trecut, în afară de ouă, toate alimentele s-au scumpit, fapt care a contribuit la majorarea inflaţiei. De asemenea, preţul energiei termice a urcat cu 12%. Pentru 2010, banca centrală a revizuit de mai multe ori prognoza de inflaţie, în contextul în care guvernul a decis majorarea TVA de la 19 la 24%, din luna iulie. În noiembrie, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, spunea că impactul majorării TVA asupra inflaţiei ar putea fi mai mare de 2,4 puncte procentuale.

• ŢINTA DE INFLAŢIE, RATATĂ ŞI FĂRĂ MAJORAREA TVA • Analiştii economici spun că inflaţia anuală de 7,96% este în linie cu aşteptările pieţei şi că în lunile următoare este aşteptată o scădere la 7%. Pentru finele acestui an, economiştii estimează o inflaţie de 4%. „Inflaţia din decembrie este uşor mai mică decât ultima prognoză a BNR. Evident, sunt factori care pot acţiona fie pozitiv, fie negativ, poţi supraestima anumiţi factori sau poţi să-i subestimezi, sunt mulţi factori de incertitudine. Spre exemplu, dacă ne uităm la evoluţia din ultimele luni, practic pe toată lumea a surprins efectul sub aşteptări al creşterii de TVA, dar a fost şi o surpriză negativă, respectiv creşterea de preţuri la alimente, care nu a fost anticipată de către analişti sau de către observatorii pieţei”, spune Ionuţ Dumitru, economistul-şef al Raiffeisen Bank. Analiştii spun însă că ratarea ţintei de inflaţie nu a fost cauzată de majorarea TVA. „Impactul TVA asupra inflaţiei este de circa 2,6 puncte procentuale. Dacă scădem această cifră ajungem la 5,4%, adică tot peste ţinta BNR. Un şoc în 2011 va fi modificarea preţurilor la energia termică, care poate avea un impact de până la un punct procentual asupra inflaţiei. Ne putem aştepta la presiuni inflaţioniste semnificative, din cauza creşterii preţului petrolului şi întăririi dolarului faţă de euro”, spune Nicolaie Chidesciuc, economistul-şef al ING Bank, care estimează o inflaţie uşor sub 5%, pentru finele anului.

• REDUCEREA DOBÂNZII-CHEIE, IMPROBABILĂ • În aceste condiţii, modificarea dobânzii de politică monetară este improbabilă, a declarat Mugur Isărescu, guvernatorul băncii centrale, care a anunţat că prognoza BNR pentru 2011 este de 3,4%. „Efectele de runda întâi ale majorării TVA au fost rezonabile, ceea ce ne-a permis să menţinem dobânda cheie neschimbată. Mai mult, stabilitatea dobânzii de politică monetară a atenuat şi efectele de runda a doua. Este important să rezistăm ca la Stalingrad”, a spus şeful BNR. Isărescu a mai spus că BNR nu are o ţintă oficială pentru cursul leului şi că a intervenit pe piaţa de schimb valutar pentru a preveni ca excesul de lichidităţi să provoace fluctuaţii prea mari ale cursului. Analiştii Citi estimează că BNR va reduce dobânda cheie până la 5,5%, după temperarea inflaţiei.