BNR injectează 2 miliarde de lei în piaţă

Moneda europeană a închis şedinţa valutară a băncilor la 3,2775 lei, puţin peste cotaţia de joi, în ciuda intervenţiei băncii centrale, care a injectat 2 miliarde de lei în piaţă printr-o tranzacţie repo, după ce a introdus încă un miliard joi, spun dealerii. Piaţa schimburilor valutare s-a deschis ieri la cotaţia de 3,2790 - 3,2820 lei/euro, uşor peste cea de joi, însă imediat mai multe ordine de cumpărare de valută au apreciat uşor euro pînă la cotaţii maxime de 3,2860 lei, în ton cu deprecierile suferite de monedele ţărilor din regiune. "Dimineaţa, cursul euro a crescut, din cauza monedelor din ţările emergente din regiune, care s-au depreciat. Licitaţia BNR nu a avut un efect prea mare, întrucît s-a menţinut aceeaşi cantitate de bani din piaţă, astăzi (n.r. - ieri) fiind scadenţa la cele 3 miliarde injectate vinerea trecută de BNR", a spus analistul Credit Europe Bank, Melania Hăncilă.

Leul s-a depreciat faţă de moneda americană, banca centrală afişînd, ieri, un curs oficial de 2,4380 lei/dolar, care arată o apreciere cu peste un ban (0,5%) a dolarului faţă de nivelul din ziua precedentă, cînd cursul era de 2,4261 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 8,38% pe an faţă de 11,13% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 13,38% pe an de la 16% pe an, cît era joi.