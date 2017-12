Bob Dylan concertează, la vară, în România

Legendarul Bob Dylan revine în România, pentru a susţine un concert la Sala Palatului din Capitală, pe 25 iunie, după cum informează organizatorii evenimentului, D&D East Entertainment. Acesta este al doilea concert pe care artistul îl susţine în ţara noastră şi, totodată, primul lui spectacol pe scena Sălii Palatului. Bob Dylan a concertat la Bucureşti în iunie 2010, în cadrul „Never Ending Tour” - şirul de reprezentaţii neîntrerupte ale cântăreţului, început în iunie 1988. Biletele pentru concertul lui Bob Dylan vor fi puse în vânzare astăzi, de la ora 10.00, prin reţeaua eventim.ro.

ÎN TURNEU MONDIAL Actualul turneu mondial, „Never Ending Tour”, îl aduce pe artist şi în România, pentru un show live de excepţie, alături de trupa sa. Înainte de a ajunge în România, Dylan va avea concerte în Japonia, Irlanda, Slovacia, Austria, Germania, Danemarca, Norvegia, Suedia şi Finlanda.

Născut pe 24 mai 1941, Bob Dylan este cântăreţ, compozitor, pictor şi scriitor. Cele mai cunoscute opere muzicale ale artistului datează din anii ‘60, când Dylan a fost un militant activ pentru o serie de cauze sociale ale vremii. Anumite piese compuse de acesta, precum „Blowin’ in the Wind” şi „The Times They Are a-Changin'”, au devenit adevărate imnuri pentru mişcarea de susţinere a drepturilor civile din SUA şi a manifestanţilor împotriva războiului. De asemenea, single-ul „Like a Rolling Stone” a devenit una dintre cele mai cunoscute piese ale tuturor timpurilor. Bob Dylan a câştigat numeroase distincţii de-a lungul vastei sale cariere, inclusiv 11 premii Grammy, un Oscar şi un Glob de Aur. A fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame, în anul 2000 a primit Polar Music Prize, iar în 2012, preşedintele american, Barack Obama, i-a decernat Medalia pentru Libertate.