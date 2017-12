Bogdan Olteanu crede că întenţia PLD de coagulare a partidelor de dreapta este o minciună

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liberalul Bogdan Olteanu, consideră că PLD are obligaţia morală de a susţine proiectele de lege promovate de Guvern. În privinţa intenţiei PLD de a se afilia la Partidul Popular European (PPE), el crede că gestul dovedeşte că liderii noii formaţiuni au minţit cînd au spus că vor să fie reprezentanţii unui partid liberal: “Vor să se orienteze către PPE, este problema lor, dar trebuie să recunoască faptul că au minţit, aşa cum trebuie să recunoască, de asemenea, cînd au spus că vor să fie un partid democratic, un partid care îşi va consulta membrii”. Potrivit acestuia, PLD este primul partid din 1990 încoace care doreşte să se înscrie la Tribunal înainte de a organiza un congres al partidului, “astfel încît programul şi statutul partidului şi organismele de conducere nu sînt aprobate de un congres, ci de un mic grup de iniţiaţi”. În opinia lui Olteanu, pretenţiile conducerii PLD de a coagula partidele de centru-dreapta reprezintă o “minciună sfruntată”, iar Valeriu Stoica duce de foarte mult timp o politică împotriva PNL şi a liberalismului: “Primul pas în coagularea dreptei a fost ruperea principalului partid al dreptei, care este PNL. În ceea ce-l priveşte pe Valeriu Stoica, acesta nu este un lucru de mirare, pentru că el face o politică împotriva PNL şi împotriva liberalismului de foarte multă vreme. Rezultatele acestei politici s-au văzut şi cînd a rupt CDR şi cînd a reuşit să rupă tandemul Isărescu-Stolojan doar din ambiţia sa de a-l promova pe Stolojan drept candidat la preşedinţie”. El l-a mai acuzat pe Stoica că nu are legătură nici cu dreapta, nici cu PNL, scopul său fiind acela de a lovi în PNL. Bogdan Olteanu l-a acuzat şi pe Stolojan că are “proleme de memorie”: “Protocolul PNL-PD a fost scris de doi liberali, de mine şi de Mihai Voicu, discutat de trei liberali şi trei democraţi, şi a fost semnat de şase-şapte reprezentanţi ai fiecărui partid. Semnatarilor s-a alăturat şi d-l Stolojan, fără ca el să participle însă la discuţii”. El a ţinut să comenteze astfel declaraţia lui Stolojan care afirmase, într-o întîlnire dintre platformişti şi democraţi, că a luptat pentru înfinţarea Alianţei, iar cei care vorbesc azi în numele PNL sînt cei care au votat împotriva Alianţei DA.