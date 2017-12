Boris Johnson dorește o perioadă de tranziție de maximum 2 ani după Brexit

Ministrul de externe britanic Boris Johnson a declarat că perioada de tranziție după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, în martie 2019, nu trebuie să dureze mai mult de doi ani, relatează sâmbătă Reuters. Într-un interviu acordat ziarului The Sun, Boris Johnson a declarat că perioada de tranziție ar trebui să fie în conformitate cu acordurile existente și a exclus ca Marea Britanie să plătească pentru un viitor acces la piața unică europeană. "Sunt nerăbdător în legătură cu asta, vreau să se încheie cât mai repede posibil? Da, absolut. Vreau ca (perioada de tranziție) să fie mai mare de doi ani? Nici o secundă în plus", a spus Johnson citat de ziarul britanic. El a spus de asemenea că speculațiile cu privire la intențiile sale că ar urmări să-i conteste premierului Theresa May șefia Partidului Conservator sunt extrem de exagerate. La începutul acestei luni, unii dintre colegii de cabinet ai lui Johnson au afirmat că acesta își depășește atribuțiile ministeriale asupra Brexitului după ce și-a prezentat viziunea asupra viitorului Regatului Unit în afara UE cu câteva zile înainte de discursul rostit de premierul Theresa May la Florența, în Italia. "Cel mai important lucru pe care vreau să-l știe cititorii The Sun despre Brexit este că va fi extraordinar și că trebuie să credem în noi și să credem că putem face acest lucru. Este un proces care nu poate fi oprit", mai spus Johnson pentru publicația britanică.