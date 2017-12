Bucurie la Hollywood după eșecul lui Trump în abrogarea „Obamacare“

Numeroase staruri de la Hollywood și-au exprimat satisfacția vineri, pe Twitter, după eșecul președintelui american Donald Trump în tentativa sa de a abroga sistemul de sănătate așa-numit "Obamacare", introdus de predecesorul său, relatează AFP. "Vorbești despre arta negocierii", l-a ironizat realizatorul de documentare Michael Moore, adversar feroce al președintelui republican, făcând aluzie la titlul unui best-seller al magantului sectorului imobiliar — "The Art of the Deal".

Cineastul răsucește cuțitul în rană adăugând hashtag-ul #loser, termen utilizat frecvent pentru a-și descrie adversarii de către președintele american, care se prezintă frecvent ca un "câștigător". "Șeful majorității din Camera Reprezentaților își cere scuze acum că nu a fost capabil să distrugă viețile a 26 de milioane de americani", a adăugat regizorul filmului "Bowling for Columbine", referindu-se la un raport al biroului de buget al Congresului care anticipa numărul de persoane care riscau să-și piardă asigurarea de sănătate dacă reforma Trump era adoptată.

Actorul Paul Bettany, care a jucat în "Avengers" sau "Iron-Man", a spus că "Trump, astăzi, la 70 de ani, trebuie să creadă că nimic nu i-ar plăcea mai mult decât să joace golf tot timpul... Dar, pe de altă parte, cam asta și face", a spus el, referindu-se la numeroasele weekenduri petrecute în reședința sa de la Mar-a-Lago, din Florida. Ceva mai dură, cântăreața și actrița Bette Midler a postat o fotografie cu o mănușă medicală din latex cu degetul mijlociu ridicat și cu mențiunea: "Găsit în fața Trump Tower".