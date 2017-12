Buget pentru toate buzunarele!

OBIECTIVE Proiectul de buget pentru anul 2014 a fost „ras, tuns şi frezat” de Guvern, fiind trimis la Parlament spre dezbatere şi aprobare. Referitor la acest proiect, care a fost adoptat joi de Guvern, premierul Victor Ponta a spus că România va avea anul viitor cel mai mare Produs Intern Brut (PIB) de după Revoluţie. „România are cea mai mare creştere trimestrială din Uniunea Europeană (UE). Această creştere economică nu s-a făcut doar pe baza agriculturii, care a contribuit cu doar 1% la avansul PIB, ci şi în baza creşterii producţiei industriale şi absorbţiei fondurilor europene”, a spus Ponta. Şeful Guvernului susţine că modelul de buget a fost făcut astfel încât să permită majorarea pensiilor şi salariilor bugetarilor. În acestă idee, premierul a punctat faptul că 52 de miliarde de lei din bugetul consolidat al României pentru 2014, care se ridică la aproape 230 de miliarde de lei, vor fi alocate pentru pensii, alte 20 de miliarde de lei urmând a fi plătite pentru asistenţă socială, şomaj, ajutoare, încălzire şi însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi. „Suma este foarte mare. Suntem pe ultimul loc în UE la procentul din buget pe care-l acordăm asistenţei sociale”, a subliniat premierul.

ŢINTE ATINSE Referitor la proiectul de buget, deputatul PNL Gheorghe Dragomir a apreciat că acesta este dovada clară a seriozităţii USL în asumarea angajamentelor luate în faţa alegătorilor, iar comisiile de buget-finanţe din Parlament ar trebui să susţină propunerile Guvernului. „Am aşezat România pe o pantă economică ascendentă, iar obiectivele politicii bugetare în 2013 au fost atinse. Banii din buget în 2014 vor fi repartizaţi conform unei scheme aprobate de experţii economici consultaţi de miniştrii USL”, a spus Dragomir. El a adăugat că PNL acordă o atenţie deosebită Sănătăţii şi Educaţiei. „În această idee, bugetul Sănătăţii însumează peste 30 miliarde de lei, cu 2,5 miliarde lei mai mult decât în 2013, iar Educaţia are un buget în creştere. În plus, bugetul pentru 2014 este construit astfel încât să stimuleze creşterea economică bazată pe investiţii. În urma reducerii TVA la pâine, avem în vedere reducerea TVA şi la alte categorii de produse”, a spus Dragomir. El a adăugat că cei de la USL sunt conştienţi că mai sunt multe de făcut. „Important este însă că am reuşit să nu facem un buget de recesiune, ci unul care să ofere predictibilitate şi stabilitate economică”, a declarat liberalul.