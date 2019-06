Cade cortina şi în Seria Sud a Ligii a VI-a

Duminică, 16 iunie, sunt programate şi partidele din etapa a 26-a din Seria Sud a Ligii a VI-a constănţene la fotbal - ora 11.00: AS Independenţa - Voinţa Cochirleni

CS Negru Vodă - Trophaeum Adamclisi (se joacă la Chirnogeni)

Old Boys Cobadin - Dunărea Ostrov

ITC - AS Viişoara (se joacă pe terenul „ITC” din Complexul Sportiv „Badea Cârţan”)

AS Bărăganu - Fulgerul Chirnogeni

Ora 13.00: Flacăra Viişoara - Viitorul Cobadin (se joacă la Cobadin)

AS Lumina va sta în această etapă.

Clasament: 1. Viitorul Cobadin 63p (golaveraj: 88-20), 2. ITC 49p (90-39), 3. AS Lumina 45p (107-51), 4. Fulgerul Chirnogeni 43p (87-41), 5. AS Viişoara 43p (48-34), 6. Voinţa Cochirleni 42p (84-54), 7. CS Negru Vodă 37p (53-31), 8. AS Independenţa 26p (49-80), 9. Trophaeum Adamclisi 23p (40-55), 10. Old Boys Cobadin 23p (35-57), 11. Dunărea Ostrov 17p (38-92), 12. AS Bărăganu 11p (41-87), 13. Flacăra Viişoara 6p (24-143).