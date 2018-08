Cadeta constănţeană Elena Zaharia, „prinţesa” Europenelor de tenis de masă

La Constanţa se plămădesc perfomanţele de răsunet pentru tenisul de masă românesc, munca depusă de colectivul tehnic de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” aducând noi rezultate internaţionale de marcă. Ultimele medalii europene au fost cucerite la ediţia a 61-a a Campionatelor Europene de tenis de masă pentru junioare şi juniori, competiţie care s-a desfăşurat la Cluj-Napoca, în perioada 15-24 iulie. Vedeta întrecerilor a fost cadeta constănţeană Elena Zaharia, care a contribuit decisiv, alături de o altă sportivă de la ţărmul mării, Camelia Mitrofan, la cucerirea aurului european în întrecerea pe echipe la junioare II, şi care a mai obţinut titlul de campioană europeană la simplu feminin şi bronzul la dublu mixt. În finala mare la simplu, Elena Zaharia a învins-o pe rusoaica Elizabet Abraamian, campioana europeană en titre, cu scorul de 4-2, după ce în semifinale a trecut de suedeza Rebecca Muskantor, cu scorul de 4-3. „Am început foarte pozitivă, deoarece știam că am bătut prima dată, știam că pot să o bat și a doua oară, chiar dacă ea m-a bătut de mai multe ori. La echipe a fost prima dată când am bătut-o și acum la simplu mi-a fost greu să cred mai ales când am văzut că e deja 2-0 la seturi pentru ea… Dar am crezut în mine și am putut să revin. Nu pot descrie în cuvinte cum mă simt. Sunt foarte fericită că am reușit să câștig această medalie de aur acasă, în România”, a declarat Elena Zaharia pentru site-ul Federaţiei Române de Tenis de Masă. La dublu mixt, Elena Zaharia (CS Farul Constanţa) şi Andrei Tomică (CS Pristavu Câmpulung) s-au clasat pe locul 3, obţinând medaliile de bronz.

În proba pe echipe, Elena Zaharia și Camelia Mitrofan au revenit incredibil de la 0-2 și s-au impus în faţa Rusiei, cu scorul de 3-2, iar în întrecerea pe echipe rezervată juniorilor I, dar şi la dublu masculin, alături de francezul Irvin Bertrand, constănţeanul Cristian Pletea a urcat pe treapta a treia a podiumului, primind medaliile de bronz. La junioare I, Tania Plăian a cucerit medalia de argint, după ce a cedat în finala cu Jing Ning (Azerbaidjan), cu scorul 0-4, iar la dublu feminin, împreună cu rusoaica Ekaterina Zironova, medalia de bronz. La juniori I, Rareș Șipoș a obţinut medalia de bronz, tot pe treaptă a treia a podiumului urcând la dublu masculin, împreună cu Dragoş Oprea. La juniori II, în proba de dublu masculin, cadeţii Andrei Tomică și Darius Movileanu au devenit vicecampioni europeni, după ce au cedat în ultimul act, cu scorul de 1-3, în faţa dublului Maciej Kubik (Polonia) / Ivor Ban (Croaţia).