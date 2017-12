„Câinele japonez” al lui Jurgiu, la Cambridge

Lungmetrajul de debut al lui Tudor Cristian Jurgiu, „Câinele japonez”, va fi proiectat la cea de-a 34-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Cambridge, care va avea loc în perioada 28 august-7 septembrie. Filmul marchează revenirea pe marele ecran, într-un rol principal, a inegalabilului actor Victor Rebengiuc.

„Câinele japonez” a fost distins cu mai multe premii, printre care cel obținut în competiţia New Europe - New Names, la Vilnius International Film Festival, dar şi premiul Zilelor Filmului Românesc, pentru debut, la ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF). Pelicula aduce în prim-plan povestea emoţionantă a reconcilierii dintre un tată şi fiul lui, plecat de ani mulţi din ţară.